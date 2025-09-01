Seattle Sounders Kejutkan Inter Miami, Angkat Trofi Leagues Cup Usai Menang 3-0

Headline
SEATTLE Sounders membuat kejutan besar dengan menumbangkan Inter Miami yang diperkuat Lionel Messi lewat skor telak 3-0 pada final Leagues Cup 2025, Senin (1/9) WIB. Kemenangan itu juga menegaskan Sounders sebagai tim Major League Soccer (MLS) pertama yang sukses mengoleksi seluruh trofi bergengsi di Amerika Utara.
Sebelumnya, mereka sudah mengantongi dua gelar MLS Cup, satu MLS Supporters Shield, empat Piala AS Terbuka, serta trofi CONCACAF Champions Cup.
Osaze De Rosario membuka keunggulan Sounders pada menit ke-26, disusul eksekusi penalti Alex Roldan di babak kedua. Paul Rothrock kemudian menutup pesta kemenangan tim tuan rumah yang tampil disiplin membendung gempuran skuad bertabur bintang milik Inter Miami.
“Ini sangat berarti. Kami melakukannya melawan salah satu tim terbaik di liga, bahkan di dunia, dengan Messi sebagai pemain terbaik di dunia,” ujar pelatih Seattle, Brian Schmetzer.
De Rosario, yang menjadi pahlawan lewat gol pembuka, mengaku masih tidak percaya bisa menaklukkan tim yang diperkuat Messi di partai final.
“Apa yang saya rasakan sekarang? Gila, ini seperti mimpi jadi kenyataan, saya bisa mengalahkan Messi di sebuah final!” katanya penuh semangat.
Partai itu juga mencatat sejarah dari sisi penonton. Sebanyak 69.314 orang hadir di Lumen Field, melampaui rekor sebelumnya untuk laga Leagues Cup maupun pertandingan Seattle Sounders.
Bagi Inter Miami, hasil ini menjadi tamparan setelah sebelumnya berhasil merebut gelar Leagues Cup edisi 2023 pada musim pertama Messi di MLS.
Meski mendapat sejumlah peluang, termasuk dari Messi, Rodrigo De Paul, hingga Tadeo Allende, mereka gagal memaksimalkannya. Schmetzer mengakui timnya harus bekerja ekstra keras terutama di babak kedua ketika Miami mulai menekan.
“Saya rasa para pemain benar-benar menggali kemampuan terdalam. Saat skor 1-0, pertandingan bisa saja berbalik arah. Mereka memberi banyak tekanan kepada kami,” tuturnya.
Kedua finalis sendiri telah dipastikan lolos ke Liga Champions CONCACAF 2026. Dengan gelar tersebut, Seattle langsung mendapat tiket ke babak 16 besar yang juga akan menentukan salah satu wakil ke Piala Dunia Antarklub FIFA 2029. (AFP/I-1)
