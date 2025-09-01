Luis Suarez Berulah, Dulu Menggigit Sekarang Terlibat Insiden Meludah

Headline
FINAL Leagues Cup diwarnai keributan panas setelah Inter Miami kalah 0-3 dari Seattle Sounders di Lumen Field, Senin (1/9) WIb. Luis Suarez berulah tertangkap kamera meludah ke arah staf tim lawan di tengah kekacauan usai laga.
Keributan bermula tepat setelah peluit panjang dibunyikan. Suarez berlari ke arah gelandang muda Seattle, Obed Vargas, yang baru berusia 20 tahun.
Aksi tersebut langsung memicu adu fisik melibatkan sejumlah pemain dan staf dari kedua kubu. Wasit serta ofisial pertandingan bergegas menenangkan situasi namun kamera televisi menangkap momen Suarez tampak meludah ke arah seorang ofisial Seattle setelah adu mulut.
Pelatih Inter Miami, Javier Mascherano, enggan berspekulasi lebih jauh terkait insiden tersebut.
“Tidak ada yang menyukai tindakan seperti itu di akhir sebuah pertandingan, tetapi jika ada reaksi, mungkin ada provokasi,” ujarnya.
Keributan sempat menunda jalannya seremoni penyerahan trofi meski kedua tim tetap berada di lapangan.
Sementara itu, pelatih Seattle Sounders, Brian Schmetzer, memilih meredam situasi dan menekankan kemenangan besar timnya atas skuad Miami yang dipimpin Lionel Messi.
“Sayangnya hal itu akan mengurangi sorotan terhadap penampilan luar biasa Seattle Sounders,” kata Schmetzer.
“Saya rasa kami bisa menganggap itu sebagai sebuah pujian, bahwa frustrasi Miami membuat beberapa hal terjadi di lapangan yang seharusnya tidak terjadi. Saya akan menghentikan pembahasan itu karena hal tersebut seharusnya bukan jadi cerita utama,” tambahnya.
Schmetzer juga mengungkap ia sempat berbincang singkat dengan Messi di lapangan setelah laga.
Suarez memang sudah lama dikenal dengan reputasi kontroversial lantaran emosinya, terutama sejak insiden menggigit Giorgio Chiellini di Piala Dunia 2014.
Selain itu, ia juga pernah dijatuhi sanksi akibat kasus menggigit pemain lain serta tuduhan pelecehan rasial dalam karier klubnya. (AFP/I-1)
