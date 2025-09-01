Messi Gagal Antar Inter Miami Juara, Luis Suarez Berulah

Lionel Messi(AFP)

LIONEL Messi gagal mengantarkan Inter Miami merebut kembali gelar Leagues Cup setelah timnya dipermalukan Seattle Sounders dengan skor telak 0-3 pada laga final di Lumen Field, Senin (1/9) WIB. Kekalahan itu menjadi pukulan bagi skuad bertabur bintang Miami, yang menurunkan Messi, Luis Suarez, dan Rodrigo De Paul sejak awal laga.

Inter Miami sebenarnya datang dengan status juara edisi 2023, tepat di musim pertama Messi di MLS. Namun, kali ini mereka tak mampu membongkar pertahanan kokoh Seattle yang tampil disiplin sepanjang pertandingan.

Messi sempat mendapat beberapa peluang, termasuk umpan dari Suarez yang membuatnya berhadapan dengan gawang, tetapi tembakannya justru melambung di atas mistar. Peluang lain melalui De Paul dan Tadeo Allende juga terbuang sia-sia.

Baca juga : Luis Suarez Berulah, Dulu Menggigit Sekarang Terlibat Insiden Meludah

Sebaliknya, Sounders tampil lebih efektif. Osaze De Rosario membuka keunggulan pada menit ke-26 lewat sundulan memanfaatkan umpan Roldan.

Setelah itu, Alex Roldan menambah gol melalui titik putih di menit ke-84 sebelum Paul Rothrock memastikan kemenangan dengan gol di menit ke-89.

De Rosario, yang menjadi pencetak gol pertama, bahkan masih sulit percaya dirinya bisa menaklukkan Messi dan kawan-kawan

Baca juga : Seattle Sounders Kejutkan Inter Miami, Angkat Trofi Leagues Cup Usai Menang 3-0

“Apa yang saya rasakan sekarang? Gila, ini seperti mimpi jadi kenyataan, saya bisa mengalahkan Messi di sebuah final,” katanya.

Kekecewaan Inter semakin memuncak saat laga usai. Luis Suarez berulah melampiaskan emosinya dan memicu keributan. Bahkan dalam tayangan kamera, Suarez tampak meludah ke arah salah satu asisten pelatih Sounders. Insiden itu membuat perayaan Seattle sedikit tertunda.

Laga ini juga memecahkan rekor penonton Leagues Cup, dengan 69.314 orang memadati Lumen Field yang menjadi jumlah terbanyak sepanjang sejarah kompetisi sekaligus rekor baru untuk pertandingan Seattle Sounders.(AFP/I-1)