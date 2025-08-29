Messi Borong Dua Gol, Inter Miami Melaju ke Final Leagues Cup 2025

Ilustrasi(intermiamicf.com)

INTER Miami memastikan tiket ke final Leagues Cup 2025 setelah menundukkan Orlando City dengan skor 3-1, Kamis (28/8) waktu setempat. Lionel Messi menjadi sorotan utama dengan torehan dua golnya.

Laga di Chase Stadium berjalan ketat sejak awal. Orlando justru berhasil unggul lebih dulu menjelang turun minum.

Pada masa injury time babak pertama, Marco Pasalic memaksimalkan umpan terobosan Luis Muriel dengan sepakan keras di dalam kotak penalti yang tak mampu diantisipasi kiper Oscar Ustari.

Memasuki paruh kedua, situasi berubah ketika Orlando harus bermain dengan 10 orang.

David Brekalo menerima kartu kuning kedua pada menit ke-75 setelah dianggap melanggar Tadeo Allende di kotak terlarang. Wasit kemudian menunjuk titik putih dan Messi sukses mengeksekusinya untuk menyamakan kedudukan.

Keunggulan jumlah pemain membuat Miami tampil lebih menekan. Pada menit ke-88, Messi kembali mencatatkan namanya di papan skor. Berawal dari kerja sama satu-dua dengan Jordi Alba, kapten Argentina itu melepas tembakan ke sudut kanan bawah gawang Pedro Gallese yang tak mampu dijangkau.

Gol penutup datang di masa injury time babak kedua. Telasco Segovia, yang bekerja sama dengan Messi dan Luis Suarez, menuntaskan serangan dengan sepakan jarak dekat untuk memastikan kemenangan Miami 3-1.

Dengan hasil ini, Inter Miami melaju ke final dan tinggal menunggu lawan antara LA Galaxy atau Seattle Sounders. Partai puncak akan digelar pada 31 Agustus mendatang.(H-2)