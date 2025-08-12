Hisamitsu Pharma Indonesia Resmi Jadi Sponsor Bali United

Hisamitsu Pharma Indonesia Jalin Kolaborasi dengan Bali United.(Hisamitsu)

PT Hisamitsu Pharma Indonesia melalui merek Salonpas resmi mengumumkan kolaborasi strategis dengan klub BRI Super League, Bali United. Kolaborasi ini menjadi bagian dari komitmen Salonpas dalam mendorong gaya hidup aktif dan mendukung performa atlet Tanah Air, sekaligus menginspirasi masyarakat untuk bergerak lebih aktif, lebih peduli terhadap kesehatan dan pemulihan tubuh.

Mengusung semangat Be Unstoppable Like a Champion, kerja sama ini menjadi simbol dukungan Salonpas dalam mendukung kehidupan atlet secara menyeluruh. Tidak hanya saat bertanding, tetapi juga selama masa istirahat, pemulihan, hingga aktivitas keseharian mereka di luar lapangan dalam menjaga kebugaran tubuh. President Director PT Hisamitsu Pharma Indonesia, Sato Ryo, mengatakan bahwa tahun ini menandai 50 tahun perjalanan PT Hisamitsu Pharma di Indonesia.

“Kami bangga karena salah satu brand unggulan kami, Salonpas, telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dalam mendukung gaya hidup aktif hingga saat ini. Untuk menjangkau dampak yang lebih luas, kolaborasi dengan Bali United menjadi langkah strategis dalam menyebarkan semangat Be Unstoppable kepada lebih banyak orang. Sebagai klub dengan manajemen profesional dan kedekatan yang kuat dengan komunitas lokal, Bali United merupakan partner yang sejalan dengan visi kami. Kami berharap rangkaian produk Salonpas dapat semakin hadir dalam keseharian masyarakat, tidak hanya sebagai solusi pereda nyeri, tetapi juga sebagai simbol dukungan untuk terus aktif, sehat, dan bergerak layaknya para juara,” ungkapnya dilansir dari keterangan resmi, Selasa (12/8).

Dalam kesempatan yang sama, Senior Product Manager Salonpas Let's Move, Desy Setiarini, menyampaikan, bahwa pihaknya percaya menjadi juara bukan hanya tentang tampil kuat di lapangan, tetapi juga tentang memahami pentingnya strategi pemulihan yang tepat.

“Melalui kolaborasi ini, kami ingin menginspirasi masyarakat untuk menjaga tubuhnya seperti atlet profesional, dimulai dari aktif bergerak, rutin berolahraga, dan sadar pentingnya proses recovery. Karena semangat Be Unstoppable Like a Champion bukan hanya milik atlet profesional, tetapi milik siapa pun yang ingin hidup aktif dan sehat dengan cara yang benar,” tuturnya.

Kolaborasi yang berlangsung selama satu tahun penuh ini dirancang sebagai bentuk dukungan lengkap dari Salonpas untuk seluruh pemain Bali United. Dukungan ini diwujudkan melalui rangkaian produk Salonpas Let’s Move yang hadir dengan pendekatan Strategi TRIPL3S mulai dari Salonpas Gel di fase pemanasan yang membantu otot lebih siap bergerak, Salonpas Jet Spray untuk redakan nyeri otot dan kram di tengah aktivitas olahraga, serta Salonpas Cream dan Salonpas Gel-Patch yang bantu redakan ketegangan otot setelah selesai berolahraga. Selain itu, ada juga Salonpas Koyo yang hadir sebagai Teman Pemulihan Tanpa Batas para atlet, tak hanya saat mereka berlatih atau bertanding, tetapi juga dalam keseharian mereka.

Tidak seperti produk kesehatan lainnya, Salonpas Koyo dirancang untuk membantu menjaga kesehatan otot dan sendi saat menjalani aktivitas padat dan rutinitas harian dalam tiga level panas, yaitu Regular, Hot, dan Extra Hot. Sebuah pendekatan lengkap yang membedakan Salonpas dari produk lain yang umumnya hanya berfokus pada fase olahraga semata.

“Salonpas Koyo bukan hanya fokus pada pemulihan, namun pada gaya hidup aktif secara menyeluruh. Kami percaya bahwa performa para atlet di lapangan sangat dipengaruhi oleh bagaimana mereka menjaga tubuhnya di luar lapangan. Inilah yang membedakan Salonpas dari produk lainnya, karena kami tidak hanya hadir saat olahraga, tetapi juga mendampingi masyarakat dalam menjalani gaya hidup mereka secara aktif dan sehat.” ujar Senior Product Manager Salonpas Koyo, Zulfadli.

Sementara itu, CEO Bali United, Yabes Tanuri, menyampaikan, pihaknya terus membuka ruang kolaborasi strategis dengan berbagai pihak untuk tumbuh bersama, khususnya di Bali.

Kami percaya, kolaborasi dengan Salonpas sebagai official pain relief partner tidak hanya mendukung kebutuhan atlet kami, tetapi juga semakin memperluas kedekatan masyarakat terhadap produk-produk Salonpas. Semoga kolaborasi ini bisa menginspirasi gaya hidup sehat dan aktif di kalangan suporter dan masyarakat luas,” tegasnya. (E-3)