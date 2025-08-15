Kiromal Katibin, Pemanjat Tebing Nomor Satu Dunia

Atlet panjat tebing Indonesia Kiromal Katibin(AFP/ANDY BAO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

ATLET panjat tebing nomor speed Indonesia Kiromal Katibin berhasil menduduki peringkat (ranking) pertama dunia, guna mengungguli pemegang rekor waktu tercepat dalam Olimpiade Paris 2024, Samuel Watson, yang berasal dari Amerika Serikat (AS).

Berdasarkan laman International Federation of Sport Climbing (IFSC) yang dikutip di Jakarta, Kamis (14/8), atlet asal Kabupaten Batang, Jawa Tengah, itu mengumpulkan total 4.255 poin selama mengikuti berbagai edisi Piala Dunia IFSC dan kejuaraan internasional di bawah federasi internasional itu.

Dia berhasil menjauh atau membuat selisih poin sebanyak 571 dengan Watson, yang mengumpulkan total 3.684 guna berada di posisi kedua dunia.

Baca juga : Atlet Boulder Indonesia makin Siap Tembus Level Dunia

Pengumpulan poin Kiromal sangat signifikan dalam beberapa edisi Piala Dunia di berbagai negara yang diikutinya, sehingga berhasil menyalip Watson.

Tercatat, sejak awal Januari hingga pertengahan Agustus 2025, dia telah juara dan runner-up masing-masing sekali, peringkat ketiga sebanyak dua kali, dan peringkat kesembilan sekali.

Pemuda berumur 24 tahun yang aktif sejak 2017 itu, berhasil juara atau merebut medali emas saat mengikuti edisi Piala Dunia IFSC Denver, di AS, pada 2 Juni lalu.

Baca juga : Kiromal Katibin Raih Medali Emas di IFSC World Cup Denver 2025

Untuk peringkat ketiga dunia diduduki oleh Amir Maimuratov asal Kazakhstan. Pemanjat tebing itu mengumpulkan total 3.080 poin.

Sedangkan peringkat keempat dan kelima, diraih oleh masing-masing Jianguo Long asal Tiongkok (2.852 poin), serta Ryo Omasa dari Jepang dengan 2.810 poin.

Sementara itu, rekan setim Kiromal Katibin yang merupakan juara Olimpiade Paris 2024, yakni Veddriq Leonardo, terpaksa merosot dari

lima besar dunia ke peringkat 12 dengan total 1.640 poin.

Pengumpulan poin Veddriq melambat karena hanya empat kali mengikuti edisi Piala Dunia oleh IFSC sejak awal tahun hingga Agustus, serta mendapatkan hasil yang kurang memuaskan.

Atlet panjat tebing putra Indonesia lainnya, Raharjati Nursamsa, juga menunjukkan tren positif dengan berhasil menembus delapan besar dunia, lewat perolehan total 2.310 poin.

Ketiga pemanjat tebing nomor speed Indonesia itu, yakni Kiromal Katibin, Veddriq Leonardo, dan Raharjati Nursamsa berpeluang menambah pundi-pundi poin ranking dunia masing-masing, lewat World Games 2025 Chengdu, di Tiongkok, pada 7-17 Agustus. (Ant/Z-1)