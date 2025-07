Sergej Milinkovic-Savic Sebut Kemenangan Al Hilal Atas Manchester City Jawaban terhadap Kritik untuk Liga Arab Saudi

Gelandang Al Hilal Sergej Milinkovic-Savic(Instagram @sergej___21)

GELANDANG Al Hilal Sergej Milinkovic-Savic menanggapi sinis kritik terhadap kompetisi Liga Arab Saudi usai timnya mengejutkan dunia dengan kemenangan 4-3 atas Manchester City di babak 16 besar Piala Dunia Antarklub 2025 di Orlando, Selasa (1/7)WIB.

"Sekarang kita lihat apakah mereka masih akan mengkritik kami," seru Milinkovic-Savic dikutip ESPN.

"Kami tunjukkan kepada mereka bahwa liga ini tidak seperti yang mereka bicarakan," lanjut gelandang asal Serbia yang hijrah dari Lazio pada 2023 itu.

Baca juga : Pep Guardiola Minta Para Pemain Manchester City Istirahatkan Pikiran Usai Tersingkir dari Piala Dunia Antarklub

Dalam laga berbalas gol, Al Hilal, yang diperkuat sejumlah eks bintang Eropa, mampu menyingkirkan tim yang berhasil menjuarai Liga Champions dan Liga Primer Inggris sekaligus pada 2023.

Kemenangan ini menjadi sorotan tajam, terutama karena banyak pihak sebelumnya meremehkan kualitas sepak bola Arab Saudi.

"Kami sudah buktikan melawan Real Madrid, Salzburg, Pachuca, dan malam ini. Saya harap kami bisa terus menunjukkan kemampuan kami," tegas Milinkovic-Savic.

Baca juga : Manchester City vs Al Hilal, The Blue Waves Depak The Citizen dari Piala Dunia Antarklub

Bergabungnya Milinkovic-Savic dan sejumlah nama besar lainnya ke Liga Arab Saudi sejak peningkatan investasi dari Public Investment Fund Arab Saudi sempat dikritik karena dianggap lebih memilih uang ketimbang ambisi meraih prestasi di level tertinggi Eropa.

Namun, hasil kontra Manchester City dinilai menjadi pembuktian bahwa kualitas Liga Arab Saudi mulai patut diperhitungkan di panggung internasional.

Pelatih Al Hilal Simone Inzaghi, yang baru beberapa pekan menangani tim setelah meninggalkan Inter Milan, menyebut kemenangan tersebut sebagai hasil dari kerja keras dan semangat juang para pemain.

"Kunci dari hasil ini adalah para pemain, hati yang mereka tunjukkan di lapangan," kata Inzaghi.

"Kami harus melakukan sesuatu yang luar biasa, karena kami tahu kualitas Manchester City. Kami sadar kami seperti harus mendaki Gunung Everest tanpa oksigen, dan kami berhasil."

"Pep Guardiola adalah pelatih terbaik di dunia, tapi malam ini kami tampil sebaik mungkin dan pantas meraih hasil ini," pungkasnya. (Ant/Z-1)