Jadwal Timnas Indonesia Vs Filipina untuk Kualifikasi Piala Dunia 2026

TIMNAS Indonesia bakal kembali memainkan laga putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Selasa 21 November, malam ini. Sama seperti laga sebelumnya, Skuad Garuda masih berstatus sebagai tim tamu di laga kedua Grup F ini.



Putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup F diisi oleh Irak, Vietnam, Filipina dan Indonesia. Untuk kesempatan kali ini, Indonesia bakal menghadapi Timnas Filipina di Stadion Rizal Memorial, Manila.



Laga tersebut berarti penting bagi kedua tim karena mereka gagal meraih poin pada laga pertama karena kalah dari lawan masing-masing. Indonesia takluk dari Irak dengan skor 1-5, sedangkan Filipina dipecundangi Vietnam dengan skor 0-2.

Imbas kekalahan besar di kandang Irak, Indonesia jadi berada di dasar klasemen sementara tanpa memiliki poin dengan selisih gol -4. Skuad Garuda harus terima dilangkahi Filipina karena mereka baru kebobola dua kali atau memiliki selisih gol -2.



Dengan situasi sama-sama butuh kemenangan, laga Filipina vs Indonesia pun diprediksi sengit. Meski demikian, Skuad Garuda cukup diuntungkan dengan rekor pertemuan, karena mampu menang empat kali dari 8 pertemuan terakhir.



Di sisi lain, Filipina baru bisa mengalahkan Indonesia sekali dari 8 pertemuan, sedangkan tiga lainnya berakhir dengan skor sama kuat.

Berikut jadwal siaran langsung Filipina vs Timnas Indonesia:



18.00 WIB: Filipina vs Timnas Indonesia (Live RCTI/Vision+)

