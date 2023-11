U-17 Matador Muda Spanyol Tatap Babak 16 Besar Senin, 20 November 2023

TIMNAS Spanyol U-17 mengaku sempat kecolongan saat menghadapi Uzbekistan pada laga terakhir Grup B Piala Dunia U-17 yang menentukan di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Kamis (16/11). Pertandingan tersebut diakhiri dengan hasil akhir 2-2. Hasil itu meloloskan Amirbek Saidov dkk dari Uzbekistan ke babak 16 besar, sebagai peringkat tiga terbaik dengan 4 poin. Sedangkan Spanyol, menjadi juara grup B dengan mengantongi 7 poin. "Kami memulai pertandingan cukup baik. Sekali tim agak gugup, kami kebobolan. Tetapi, akhirnya kami tetap bisa mengakhiri pertandingan dengan baik," kata pelatih Spanyol, Jose Maria Lana. Baca juga : Mali Temani Spanyol Lolos ke 16 Besar Piala Dunia U-17 Indonesia Dia mengaku puas dengan perjuangan Marc Guiu dkk dalam menuntaskan tiga pertandingan di Grup B, lewat kerja keras yang berujung poin 7. Dan akan terus menyiapkan para pemain memasuki babak 16 besar. Juan Hernandez, pemain Spanyol bernomor punggung 10 mengaku mereka sedikit lengah, namun senang bisa melakoni pertandingan dengan cukup baik. "Kami agak lengah menjelang akhir babak pertama dan babak kedua. Akhirnya, kami harus puas menerima hasil 2-2," kata dia. Baca juga : Lengkap! Jadwal Piala Dunia U-17 2023 dan Pembagian Grup Tampil sebagai juara fase grup B dan lolos 16 besar, Hernandez mengaku, bahwa mereka siap menghadapi siapa pun dan memenangkannya. "Pertandingan selanjutnya melawan siapa pun timnya, kami akan memenangkan pertandingan. Kami akan bekerja untuk selalu bermain baik di setiap pertandingan," pungkas Hernandez. FIFA menyatakan, Spanyol akan tetap berada di Surakarta untuk pertemuan babak 16 besar mereka dengan tim peringkat ketiga terbaik dari Grup A, C atau D pada hari Senin, 20 November 2023 mendatang. Sementara Uzbekistan harus menunggu untuk melihat apakah empat poin mereka cukup untuk mengamankan tempat di fase berikutnya dan menjadi salah satu dari empat tim terbaik yang finis ketiga. Uzbekistan 2-2 Spanyol | Group B Gol: Igor Oyono (10), Roberto Martin (19), Bekhruz Shukurullaev (45+4), Amirbek Saidov (54) Player of the match: Roberto Martin (Spanyol). (Z-4)

TIMNAS Spanyol U-17 mengaku sempat kecolongan saat menghadapi Uzbekistan pada laga terakhir Grup B Piala Dunia U-17 yang menentukan di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Kamis (16/11). Pertandingan tersebut diakhiri dengan hasil akhir 2-2.

Hasil itu meloloskan Amirbek Saidov dkk dari Uzbekistan ke babak 16 besar, sebagai peringkat tiga terbaik dengan 4 poin. Sedangkan Spanyol, menjadi juara grup B dengan mengantongi 7 poin.

"Kami memulai pertandingan cukup baik. Sekali tim agak gugup, kami kebobolan. Tetapi, akhirnya kami tetap bisa mengakhiri pertandingan dengan baik," kata pelatih Spanyol, Jose Maria Lana.

Dia mengaku puas dengan perjuangan Marc Guiu dkk dalam menuntaskan tiga pertandingan di Grup B, lewat kerja keras yang berujung poin 7. Dan akan terus menyiapkan para pemain memasuki babak 16 besar.

Juan Hernandez, pemain Spanyol bernomor punggung 10 mengaku mereka sedikit lengah, namun senang bisa melakoni pertandingan dengan cukup baik. "Kami agak lengah menjelang akhir babak pertama dan babak kedua. Akhirnya, kami harus puas menerima hasil 2-2," kata dia.



Tampil sebagai juara fase grup B dan lolos 16 besar, Hernandez mengaku, bahwa mereka siap menghadapi siapa pun dan memenangkannya.



"Pertandingan selanjutnya melawan siapa pun timnya, kami akan memenangkan pertandingan. Kami akan bekerja untuk selalu bermain baik di setiap pertandingan," pungkas Hernandez.

FIFA menyatakan, Spanyol akan tetap berada di Surakarta untuk pertemuan babak 16 besar mereka dengan tim peringkat ketiga terbaik dari Grup A, C atau D pada hari Senin, 20 November 2023 mendatang.

Sementara Uzbekistan harus menunggu untuk melihat apakah empat poin mereka cukup untuk mengamankan tempat di fase berikutnya dan menjadi salah satu dari empat tim terbaik yang finis ketiga.

Uzbekistan 2-2 Spanyol | Group B

Gol: Igor Oyono (10), Roberto Martin (19), Bekhruz Shukurullaev (45+4), Amirbek Saidov (54)

Player of the match: Roberto Martin (Spanyol). (Z-4)