Sabtu 16 September 2023, 15:00 WIB

Lengkap! Jadwal Piala Dunia U-17 2023 dan Pembagian Grup

Akmal Fauzi | Sepak Bola
Lengkap! Jadwal Piala Dunia U-17 2023 dan Pembagian Grup

FIFA
Logo Piala Dunia U-17

 

TIMNAS Indonesia U-17 tergabung di Grup A bersama Ekuador, Panama, dan Maroko untuk Piala Dunia U-17 2023 yang akan dilangsungkan di Indonesia pada 2 November sampai 10 Desember, menyusul hasil drawing di Zurich, Swiss, Jumat (15/9) malam.

Untuk laga perdana, Tim Garuda Muda bakal melawan Timnas Ekuador pada Jumat (10/11) pukul 19.00 WIB.

Berikut ini pembagian grup dan jadwal lengkap Piala Dunia U-17 2023

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PENYISIHAN

Grup A: Indonesia, Ekuador, Maroko, Panama


Jumat, 10 November 2023

- Panama vs Maroko (Gelora Bung Tomo/Pukul 16.00 WIB)

- Indonesia vs Ekuador (Gelora Bung Tomo/Pukul 19.00 WIB)

 

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Senin, 13 November 2023

- Maroko vs Ekuador (Gelora Bung Tomo/Pukul 16.00 WIB)

- Indonesia vs Panama (Gelora Bung Tomo/Pukul 19.00 WIB)


Kamis, 16 November 2023

- Maroko vs Indonesia (Gelora Bung Tomo/Pukul 19.00 WIB)

- Ekuador vs Panama (Manahan/Pukul 19.00 WIB)


Grup B: Spanyol, Mali, Uzbekistan, Kanada


Jumat, 10 November 2023

- Mali vs Uzbekistan (Manahan/Pukul 16.00 WIB)

- Spanyol vs Kanada (Manahan/Pukul 16.00 WIB)


Senin, 13 November 2023

- Spanyol vs Mali (Stadion Manahan/Pukul 16.00 WIB)

- Uzbekistan vs Kanada (Stadion Manahan/Pukul 16.00 WIB)


Kamis, 16 November 2023

- Uzbekistan vs Spanyol (Stadion Manahan/Pukul 16.00 WIB)

- Kanada vs Mali (Stadion Gelora Bung Tomo/Pukul 16.00 WIB)


Grup C: Brasil, Inggris, Iran, Kaledonia Baru


Sabtu, 11 November 2023

- Kaledonia Baru vs Inggris (JIS/Pukul 16.00 WIB)

- Brasil vs Iran (JIS/Pukul 19.00 WIB)


Selasa, 14 November 2023

- Brasil vs Kaledonia Baru (JIS/Pukul 16.00 WIB)

- Inggris vs Iran (JIS/Pukul 19.00 WIB)


Jumat, 17 November 2023

- Inggris vs Brasil (JIS/Pukul 16.00 WIB)

- Iran vs Kaledonia Bar (Si Jalak Harupat/Pukul 16.00 WIB)


Grup D: Jepang, Argentina, Senegal, Polandia


Sabtu, 11 November 2023

- Jepang vs Polandia (Si Jalak Harupat/Pukul 16.00 WIB)

- Argentina vs Senegal (Si Jalak Harupat/Pukul 19.00 WIB)


Selasa, 14 November 2023

- Senegal vs Polandia (Si Jalak Harupat/Pukul 16.00 WIB)

- Jepang vs Argentina ((Si Jalak Harupat/Pukul 19.00 WIB)


Jumat, 17 November 2023

- Senegal vs Jepang (Si Jalak Harupat/Pukul 16.00 WIB)

- Polandia vs Argentina (JIS/Pukul 16.00 WIB)


Grup E: Prancis, Korea Selatan, Amerika Serikat, Burkina Faso


Minggu, 12 November 2023

- Prancis vs Burkina Faso (JIS/Pukul 16.00 WIB)

- Korea vs Amerika (JIS/Pukul 19.00 WIB)


Rabu 15 November 2023

- Amerika vs Burkina Faso (JIS/Pukul 16.00 WIB)

- Prancis vs Korea ((JIS/Pukul 19.00 WIB)


Sabtu, 18 November 2023

- Amerika vs Prancis (JIS/Pukul 16.00 WIB)

- Burkina Faso vs Korea (Si Jalak Harupat/Pukul 16.00 WIB)


Grup F: Meksiko, Jerman, Selandia Baru, Venezuela

 

Minggu, 12 November 2023

- Venezuela vs Selandia Baru (Si Jalak Harupat/Pukul 16.00 WIB)

- Meksiko vs Jerman (Si Jalak Harupat/Pukul 19.00 WIB)


Rabu 15 November 2023

- Meksiko vs Venezuela (Si Jalak Harupat/Pukul 16.00 WIB)

- Selandia Baru vs Jerman (Si Jalak Harupat/Pukul 19.00 WIB)


Sabtu, 18 November 2023

- Selandia Baru vs Meksiko (Si Jalak Harupat/Pukul 16.00 WIB)

- Jerman vs Venezuela (JIS/Pukul 16.00 WIB)


BABAK 16 BESAR PIALA DUNIA U-17

 

Senin, 20 November 2023

- 2A vs 2C (Manahan/Pukul 15.30 WIB)

- 1B vs 3A/C/D (Manahan/Pukul 19.00 WIB)


Selasa, 21 November 2023

- 2B vs 2F (Gelora Bung Tomo/Pukul 15.30 WIB)

- 1A vs 3C/D/E (Gelora Bung Tomo/Pukul 19.00 WIB)

- 1F vs 2E (Si Jalak Harupat/Pukul 15.30 WIB)

- 1D vs 3B/E/F (Si Jalak Harupat/Pukul 15.30 WIB)


Rabu, 22 November 2023

- 1C vs 3A/B/F (JIS/Pukul 15.30 WIB)

- 1E vs 2D (JIS/Pukul 19.00 WIB)


PEREMPAT FINAL PIALA DUNIA U-17

 

Jumat, 24 November 2023

- W38 vs W44 (JIS/Pukul 15.30 WIB)

- W37 vs W40 (JIS/Pukul 19.30 WIB)


Sabtu, 25 November 2023

- W39 vs W42 (Manahan/Pukul 15.30 WIB)

- W43 vs W41 (Manahan/Pukul 19.00 WIB)


SEMI FINAL PIALA DUNIA U-17

 

Selasa, 28 November 2023

- W46 vs W45 (Manahan/Pukul 15.30 WIB)

- W47 vs W48 (Manahan/Pukul 19.00 WIB)


POSISI 3 & FINAL PIALA DUNIA U-17

 

Jumat, 1 Desember 2023

- Perebutan posisi 3 (Manahan/Pukul 19.00 WIB)


Sabtu, 2 Desember 2023

- Final (Manahan/Pukul 19.00 WIB)

 

Turnamen di Indonesia tahun ini akan menjadi edisi ke-19 dari Piala Dunia U-17 yang pertama kali diselenggarakan pada 1985. Indonesia menjadi satu-satunya kontestan dari 24 negara yang statusnya debutan. (Z-4)

 

TAGS: # Piala Dunia U-17 # Timnas U-17 # FIFA U-17 World Cup 2023 # FIFA World Cup U-17 # FIFA # Gelora Bung Tomo # stadion manahan # Solo # Timnas Indonesia # Timnas Ekuador # Jadwal Piala Dunia U-17 # Pembagian Grup Piala Dunia U-17

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