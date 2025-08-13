Kebakaran Hutan di Spanyol Sebabkan Ribuan Warga Dievakuasi

Headline
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
RIBUAN orang di sejumlah wilayah Spanyol telah dievakuasi akibat kebakaran hutan yang semakin meluas, dan seorang warga dilaporkan meninggal dunia akibat luka bakar, lapor media setempat.
Kantor berita Europa Press, Senin (11/8), memberitakan, akibat kebakaran itu, sekitar 100 orang dievakuasi dari Gran Hotel Los Angeles di pinggiran Madrid, dan satu orang yang menderita luka bakar sangat parah akhirnya meninggal dunia.
Badan Keamanan dan Situasi Darurat Wilayah Otonomi Madrid menyatakan 180 orang dievakuasi akibat kebakaran tersebut.
Selain itu, 14 kebakaran hutan yang melanda Castile dan Leon telah menyebabkan kehancuran di wilayah otonomi itu.
Sepuluh di antaranya dikategorikan sebagai kebakaran besar, terutama melanda Provinsi Leon dan Zamora, yang menyebabkan sekitar 2.500 orang dievakuasi, lapor surat kabar El Espanol, Selasa (12/8).
Di Andalusia, jumlah warga yang dievakuasi mencapai 2.000 orang namun badan tanggap darurat setempat telah mengizinkan 700 orang di antaranya kembali ke rumah masing-masing.
Kebakaran hutan tersebut juga memaksa layanan kereta api yang menghubungkan Madrid dan Galicia dihentikan sementara, ungkap operator kereta api Renfe. (Ant/Z-1)
Gelombang panas mencapai 44°C melanda Eropa Selatan, memicu kebakaran hutan dan memaksa ribuan orang tinggalkan rumah.
Lebih dari seribu orang dievakuasi di Spanyol akibat kebakaran hutan yang terus meluas.
Kawasan bukit Corbières di Prancis selatan terbakar. Sekitar 8.000 lahan dilalap api, menutup akses jalan tol, dan melukai dua orang.
Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi akibat cuaca panas.
Menko Polkam Budi Gunawan menegaskan bahwa pemerintah akan mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun yang dengan sengaja membuka lahan dengan cara membakar hutan.
Pemerintah Kota Jumilla di Spanyol melarang umat Muslim menggunakan fasilitas umum untuk Idul Fitri dan Idul Adha. Kebijakan ini menuai kecaman luas.
Jerman dan Spanyol mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza, meskibelum cukup mengatasi krisis.
Fosil di Gran Dolina ungkap balita Homo antecessor dipenggal dan dimakan 850.000 tahun lalu, bukti kanibalisme tertua di Eropa.
Momen burung camar tabrak kokpit jet tempur Eurofighter Spanyol di San Javier terekam kamera. Kanopi jet senilai Rp1,6 triliun rusak, pilot selamat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved