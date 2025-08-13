Headline
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.

Basuki Eka Purnama
13/8/2025 09:49
Kebakaran Hutan di Spanyol Sebabkan Ribuan Warga Dievakuasi
Kebakaran hutan di Spanyol(AFP/JOSE JORDAN)

RIBUAN orang di sejumlah wilayah Spanyol telah dievakuasi akibat kebakaran hutan yang semakin meluas, dan seorang warga dilaporkan meninggal dunia akibat luka bakar, lapor media setempat.

Kantor berita Europa Press, Senin (11/8), memberitakan, akibat kebakaran itu, sekitar 100 orang dievakuasi dari Gran Hotel Los Angeles di pinggiran Madrid, dan satu orang yang menderita luka bakar sangat parah akhirnya meninggal dunia.

Badan Keamanan dan Situasi Darurat Wilayah Otonomi Madrid menyatakan 180 orang dievakuasi akibat kebakaran tersebut.

Baca juga : Kebakaran di Pulau Tenerife Spanyol, 3.000 Penduduk Mengungsi

Selain itu, 14 kebakaran hutan yang melanda Castile dan Leon telah menyebabkan kehancuran di wilayah otonomi itu.

Sepuluh di antaranya dikategorikan sebagai kebakaran besar, terutama melanda Provinsi Leon dan Zamora, yang menyebabkan sekitar 2.500 orang dievakuasi, lapor surat kabar El Espanol, Selasa (12/8).

Di Andalusia, jumlah warga yang dievakuasi mencapai 2.000 orang namun badan tanggap darurat setempat telah mengizinkan 700 orang di antaranya kembali ke rumah masing-masing.

Kebakaran hutan tersebut juga memaksa layanan kereta api yang menghubungkan Madrid dan Galicia dihentikan sementara, ungkap operator kereta api Renfe. (Ant/Z-1)



