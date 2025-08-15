Uni Eropa Kirim Pesawat Pemadam untuk Bantu Atasi Kebakaran Hutan di Spanyol

Kebakaran Hutan di Spanyol(Media Sosial X)

UNI Eropa mengirim dua pesawat pemadam kebakaran ke Spanyol untuk membantu memadamkan kebakaran hutan yang semakin meluas. Langkah itu setelah Spanyol untuk pertama kalinya mengaktifkan mekanisme bantuan bencana Uni Eropa.

Bantuan ini datang menyusul tercatatnya korban jiwa ketiga akibat kebakaran pada Kamis pagi. Kekhawatiran meningkat karena kebakaran diprediksi terus menyebar. Badan Meteorologi Spanyol (Aemet) memperkirakan gelombang panas akan bertahan hingga Senin, dengan suhu mencapai 44°C di beberapa wilayah dan angin sedang yang dapat memicu penyebaran api.

Spanyol menjadi negara Eropa kelima yang meminta bantuan untuk memerangi kebakaran hutan. Di Yunani, kebakaran telah membakar 25.000 hektare sejak Selasa.

Dua pesawat Canadair asal Prancis tiba di wilayah Galicia, Spanyol barat laut, pada Kamis. “Perjuangan melawan kebakaran tidak mengenal batas,” kata perwakilan pemerintah daerah Pedro Blanco. “Sumber daya dari Prancis kini ada di Spanyol untuk memperkuat upaya pemadaman.”

Menteri Dalam Negeri Fernando Grande-Marlaska mengatakan pada Rabu bahwa kedua pesawat tersebut belum sepenuhnya dibutuhkan, tetapi pemerintah ingin mereka siap digunakan jika diperlukan. Ia juga tidak menutup kemungkinan meminta tambahan petugas pemadam kebakaran.

Relawan Pemadam Meninggal

Seorang relawan pemadam meninggal di rumah sakit di León pada Kamis akibat luka bakar parah, menjadi relawan kedua yang meninggal di wilayah tersebut dan korban ketiga secara total. Korban pertama tewas di dekat Madrid pada Selasa lalu.

“Kami kembali berduka atas meninggalnya relawan kedua di León,” ungkap Perdana Menteri Pedro Sánchez. “Kasih sayang dan dukungan kami untuk keluarga dan kerabat mereka di masa yang sangat berat ini.”

Pelaku pembakaran

Pihak Guardia Civil Spanyol menangkap dua pria yang diduga membakar hutan di Castille dan León, sehingga total penangkapan kasus pembakaran hutan sejak Juni mencapai 10 orang. Kebakaran hutan dapat dipicu kegiatan seperti membakar arang, puntung rokok, atau botol kaca yang dibuang sembarangan. Tindakan itu menimbulkan risiko pidana meskipun tidak disengaja.

Ribuan warga telah dievakuasi dari rumah mereka di berbagai wilayah. Di provinsi barat daya Cáceres, 700 orang diminta meninggalkan kota mereka pada Rabu. Kebakaran hutan merupakan fenomena umum di Eropa selatan selama musim panas, tetapi gelombang panas sering memperparah kondisi.

Peringatan Gelombang Panas

Data Uni Eropa menunjukkan sekitar 629.000 hektare lahan telah terbakar di seluruh blok sejak awal tahun, dengan kebakaran di Spanyol mencakup sekitar seperempat dari total tersebut. Para ilmuwan memperingatkan perubahan iklim membuat gelombang panas lebih panjang, lebih panas, dan lebih sering, sehingga tanah dan vegetasi menjadi lebih kering dan kebakaran lebih cepat menyebar.

Selain Spanyol, Yunani, Bulgaria, Montenegro, dan Albania juga mengaktifkan mekanisme perlindungan sipil Uni Eropa. Di Yunani, kebakaran sudah berlangsung tiga hari berturut-turut, dengan titik terparah di pulau Chios dan wilayah Achaia di Peloponnese. Hingga kini, 95 orang, termasuk petugas pemadam dan warga sipil, terluka. Lebih dari 10.000 hektar lahan terbakar sejak Selasa pagi.

Peringatan Kebakaran

Peringatan risiko kebakaran merah dikeluarkan untuk Attica, Yunani Tengah Timur, Evia, Peloponnese timur laut, dan Thrace. Di Chios, api membentang puluhan kilometer, memaksa banyak warga dievakuasi melalui laut dengan bantuan penjaga pantai dan kapal swasta. Tiga pria ditangkap terkait kebakaran di dekat kota pelabuhan Patras, yang sebagian masih terus membara.

Kebakaran juga melanda Albania dan Turki, menyebabkan beberapa petugas pemadam terluka saat berusaha memadamkan api. (BBC/Z-2)