Bima Sakti Akui Anak Asuhnya Gugup di Awal Pertandingan Lawan Panama U-17

PELATIH Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti mengatakan bahwa anak asuhnya sempat mengalami penurunan mental saat tertinggal dari Panama hingga akhirnya berhasil menyamakan kedudukan di babak kedua menjadi 1-1. Laga antara Indonesia U-17 melawan Panama U-17 tersaji di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya Jawa Timur pada Senin (13/11). “Saya sampaikan ke pemain bahwa di awal kami mau menang. Tapi, kalau tidak bisa menang, minimal seri. Jangan sampai kalah. Babak pertama mereka mendapat tekanan yang luar biasa dari pemain Panama sampai mereka bikin gol,” kata Bima Sakti dalam keterangannya. Baca juga : Begini Preview Tim U-17 Brasil vs Kaledonia Baru Besok di JIS Alhasil, Bima Sakti pun mengaku berupaya untuk mengembalikan mental para pemain saat jeda turun minum di ruang ganti. Hal tersebut pun berbuah positif dengan gol penyeimbang di babak ke dua oleh Arkhan Kaka. Baca juga : Intip Preview U-17 Inggris vs Iran dan Argentina vs Jepang Besok “Di babak kedua, saya bangkitkan pemain di ruang ganti. Mereka sempat down, murung, saya bilang tidak boleh menyerah atau putus asa. Tim Indonesia bagus. Sekelas Piala Dunia senior, Argentina juga bisa kalah lawan Arab Saudi,” ungkap Bima Sakti. “Saya bilang bisa. Tidak ada yang salah di sini. Lupakan babak pertama, sekarang fokus babak kedua. Alhamdulillah pemain bisa lepas menciptaan beberapa peluang di babak kedua dan akhirnya mencetak gol,” imbuhnya. Secara terpisah, pelatih Panama Mike Stump mengaku puas atas hasil imbang yang diperoleh timnya itu. Sebab, hasil itu merupakan poin pertama mereka di Piala Dunia U-17 setelah sebelumnya dipaksa takluk 0-2 saat melawan Maroko. “Ini pertandingan yang sulit. Rasanya seperti neraka (panas) saat berlari. Pemain ingin menang karena pertandingan ini penting buat kami. Kami akan menghadapi Ekuador dengan lebih percaya diri. Tapi, kami harus mengaku tim Indonesia bermain bagus,” ujarnya. Panama baru mendapatkan satu poin dan tetap berpeluang untuk lolos ke fase gugur. Di laga terakhir Grup A, mereka akan menghadapi sang pemuncak klasemen Ekuador di Stadion Manahan, Surakarta (16/11) pukul 19.00 WIB. Timnas Indonesia U-17 dijadwalkan menghadapi Maroko di Stadion GBT pada hari dan jam yang sama. Kedua tim ini juga masih berebut tiket lolos ke babak 16 besar. (Z-8).

PELATIH Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti mengatakan bahwa anak asuhnya sempat mengalami penurunan mental saat tertinggal dari Panama hingga akhirnya berhasil menyamakan kedudukan di babak kedua menjadi 1-1.

Laga antara Indonesia U-17 melawan Panama U-17 tersaji di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya Jawa Timur pada Senin (13/11).

“Saya sampaikan ke pemain bahwa di awal kami mau menang. Tapi, kalau tidak bisa menang, minimal seri. Jangan sampai kalah. Babak pertama mereka mendapat tekanan yang luar biasa dari pemain Panama sampai mereka bikin gol,” kata Bima Sakti dalam keterangannya.

Baca juga : Begini Preview Tim U-17 Brasil vs Kaledonia Baru Besok di JIS

Alhasil, Bima Sakti pun mengaku berupaya untuk mengembalikan mental para pemain saat jeda turun minum di ruang ganti. Hal tersebut pun berbuah positif dengan gol penyeimbang di babak ke dua oleh Arkhan Kaka.

Baca juga : Intip Preview U-17 Inggris vs Iran dan Argentina vs Jepang Besok

“Di babak kedua, saya bangkitkan pemain di ruang ganti. Mereka sempat down, murung, saya bilang tidak boleh menyerah atau putus asa. Tim Indonesia bagus. Sekelas Piala Dunia senior, Argentina juga bisa kalah lawan Arab Saudi,” ungkap Bima Sakti.

“Saya bilang bisa. Tidak ada yang salah di sini. Lupakan babak pertama, sekarang fokus babak kedua. Alhamdulillah pemain bisa lepas menciptaan beberapa peluang di babak kedua dan akhirnya mencetak gol,” imbuhnya.

Secara terpisah, pelatih Panama Mike Stump mengaku puas atas hasil imbang yang diperoleh timnya itu. Sebab, hasil itu merupakan poin pertama mereka di Piala Dunia U-17 setelah sebelumnya dipaksa takluk 0-2 saat melawan Maroko.

“Ini pertandingan yang sulit. Rasanya seperti neraka (panas) saat berlari. Pemain ingin menang karena pertandingan ini penting buat kami. Kami akan menghadapi Ekuador dengan lebih percaya diri. Tapi, kami harus mengaku tim Indonesia bermain bagus,” ujarnya.

Panama baru mendapatkan satu poin dan tetap berpeluang untuk lolos ke fase gugur. Di laga terakhir Grup A, mereka akan menghadapi sang pemuncak klasemen Ekuador di Stadion Manahan, Surakarta (16/11) pukul 19.00 WIB.

Timnas Indonesia U-17 dijadwalkan menghadapi Maroko di Stadion GBT pada hari dan jam yang sama. Kedua tim ini juga masih berebut tiket lolos ke babak 16 besar. (Z-8).