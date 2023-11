Begini Preview Tim U-17 Brasil vs Kaledonia Baru Besok di JIS

TIM U-17 Brasil akan melawan Kaledonia Baru U-17 pada pertandingan Grup C Piala Dunia U-17 di Jakarta Internasional Stadium (JIS), Jakarta Utara pada pukul 16.00 WIB, Selasa (14/11) besok. Brasil dan Kaledonia Baru sejauh ini belum mendapatkan poin. Sebelumnya, Brasil harus mengakui keunggulan Iran dengan skor 3-2. Sedangkan Kaledonia Baru sebelumnya harus tunduk dari Inggris dengan skor besar 10-0. Satu permainan Brasil, Endric Felipe harus dipastikan absen, karena mendapatkan kartu merah pada pertandingan sebelumnya melawan Iran. Baca juga : Intip Preview U-17 Inggris vs Iran dan Argentina vs Jepang Besok Pelatih Brasil, Philippe Leal pun mengaku akan mengeluarkan seluruh potensi timnya untuk mendapatkan poin saat timnya melawan Kaledonia Baru. "Lawan Kaledonia Baru pertandingan dimulai dengan skor 0-0 dan selama perjalanan pertandingan itu Brasil akan main dengan penampilan terbaik dan fokus," kata Phelipe. Baca juga : Spanyol Jadi Tim Pertama yang Lolos ke 16 Besar Piala Dunia U-17 "Kami akan coba keluarkan semua kemampuan untuk menang dan faktor kedua itu situasional, pemain harus main tanpa beban dan hormat penuh ke lawan. Kami akan coba besok," imbuhnya. Phelipe pun sejauh ini belum menentukan formasi maupun pemain yang akan diturunkan pada laga tersebut. Ia masih nunggu hasil latihan pada Senin (13/11) untuk menentukannya. "Tidak menutup kemungkinan untuk beberapa pergantian (di line-up), tapi (rotasi ini) bukan cuma lawan Kaledonia Baru karena kami bermain turnamen jadi harus stabil (secara komposisi) untuk menunjukkan kekuatan penuh," sebutnya. Susunan pemain U-17 Brasil Vs Kaledonia Baru Timnas Brasil U-17 (4-2-3-1): Phillipe Gabriel; Pedro Lima, Vitor Reis, Da Mata, João Souza; Sidney Duarte, Lucas Camilo; Lorran, Eduardo 'Dudu' Kogitzki, Rayan; Kaua Elias. Timnas Kaledonia Baru U-17 (5-4-1): Nicolas Kutran; Jytrhim Upa, Joseph Hnaissilin, Wadria Hanye, Grégory Diko, Bayron Gohoupe; Jean-Yves Cako, Inine Huna, Anthony Levy, Nolhann Alebate; Jean-Philippe Henri. (Z-4)

TIM U-17 Brasil akan melawan Kaledonia Baru U-17 pada pertandingan Grup C Piala Dunia U-17 di Jakarta Internasional Stadium (JIS), Jakarta Utara pada pukul 16.00 WIB, Selasa (14/11) besok.

Brasil dan Kaledonia Baru sejauh ini belum mendapatkan poin. Sebelumnya, Brasil harus mengakui keunggulan Iran dengan skor 3-2. Sedangkan Kaledonia Baru sebelumnya harus tunduk dari Inggris dengan skor besar 10-0.

Satu permainan Brasil, Endric Felipe harus dipastikan absen, karena mendapatkan kartu merah pada pertandingan sebelumnya melawan Iran.

Pelatih Brasil, Philippe Leal pun mengaku akan mengeluarkan seluruh potensi timnya untuk mendapatkan poin saat timnya melawan Kaledonia Baru.

"Lawan Kaledonia Baru pertandingan dimulai dengan skor 0-0 dan selama perjalanan pertandingan itu Brasil akan main dengan penampilan terbaik dan fokus," kata Phelipe.

"Kami akan coba keluarkan semua kemampuan untuk menang dan faktor kedua itu situasional, pemain harus main tanpa beban dan hormat penuh ke lawan. Kami akan coba besok," imbuhnya.

Phelipe pun sejauh ini belum menentukan formasi maupun pemain yang akan diturunkan pada laga tersebut. Ia masih nunggu hasil latihan pada Senin (13/11) untuk menentukannya.

"Tidak menutup kemungkinan untuk beberapa pergantian (di line-up), tapi (rotasi ini) bukan cuma lawan Kaledonia Baru karena kami bermain turnamen jadi harus stabil (secara komposisi) untuk menunjukkan kekuatan penuh," sebutnya.

Susunan pemain U-17 Brasil Vs Kaledonia Baru

Timnas Brasil U-17 (4-2-3-1): Phillipe Gabriel; Pedro Lima, Vitor Reis, Da Mata, João Souza; Sidney Duarte, Lucas Camilo; Lorran, Eduardo 'Dudu' Kogitzki, Rayan; Kaua Elias.

Timnas Kaledonia Baru U-17 (5-4-1): Nicolas Kutran; Jytrhim Upa, Joseph Hnaissilin, Wadria Hanye, Grégory Diko, Bayron Gohoupe; Jean-Yves Cako, Inine Huna, Anthony Levy, Nolhann Alebate; Jean-Philippe Henri. (Z-4)