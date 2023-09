Rumor: Bonucci Berlabuh di Union Berlin

BEK veteran berusia 36 tahun milik Juventus Leonardo Bonucci dikabarkan akan merapat ke klub Bundesliga Union Berlin dengan kontrak satu tahun.

Hal ini dikabarkan pakar transfer Italia Fabrizio Romano, melalui Twitter, Kamis (31/8). Romano mengatakan kedua klub telah mencapai kesepakatan secara lisan terkait kepindahan bek kelahiran 1 Mei 1987 itu.

"Leonardo Bonucci ke Union Berlin, here we go! Kesepakatan lisan tercapai, CB Italia itu meninggalkan Juventus dengan kesepakatan permanen dan bergabung dengan Union," cicit Romano.

Baca juga: Union Berlin Datangkan Volland dari Monaco

Bonucci terbang ke Berlin pada Kamis (31/8) waktu setempat dan kemudian menandatangani kontrak sesuai rencana yaitu satu musim sampai 2024.

"Kontrak hingga Juni 2024, opsi untuk musim selanjutnya dibahas," ungkap Romano.

Bonucci adalah bek tengah berpengalaman yang telah memperkuat Juventus sejak musim 2010/2011. Ia sempat hengkang dari Si Nyonya Tua ke AC Milan pada musim 2017/2018 sebelum kemudian kembali ke pemilik 36 gelar Serie A itu pada musim 2018/2019.

Baca juga: Union Berlin Datangkan Gosens dari Inter Milan

Meski sudah mendekati usia pensiun dalam sepak bola, Bonucci masih menjadi andalan di lini belakang Juventus, seperti halnya pada musim lalu saat mencatatkan 26 penampilan pada semua ajang dengan 2 gol.

Secara keseluruhan, selama membela tim yang identik dengan jersey hitam putih itu, Bonucci telah tampil 502 kali di semua ajang resmi dengan melesatkan 37 gol dan 10 assists.

Ia juga turut membantu Juventus memenangkan 8x Serie A, 4x Coppa Italia, dan 5x Supercoppa Italiana. (Ant/Z-1)