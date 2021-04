Bintang Manchester City Bagikan Takjil Untuk Kaum Muslim Indonesia

PEMAIN Manchester City Ilkay Gundogan, bekerja sama dengan komunitas Manchester City Supporters Club Indonesia (MCSCI), menggelar kegiatan berbagi takjil. Agenda tersebut dilakanakan selama Ramadan.

Ketua umum MCSCI, Endri Waluyo, mengaku tak menyangka komunitasnya kebagian mengadakan aktivitas ini. Apalagi Ilkay Gundogan langsung yang menghubunginya.

Sejumlah anggota komunitas MCSCI berkeliling wilayah Jakarta untuk membagikan takjil di berbagai tempat. Mulai dari jalanan hingga panti asuhan.

"Kami dihubungi via email sebelum bulan Ramadan dan persiapan dengan pihak Gundogan dengan rapat via zoom. Saya pikir hanya dengan perwakilannya. Tetapi ternyata sang pemain yaitu Gundogan sendiri yang ikut rapat via zoom," kata Endry.

Endry bagai tak percaya dan tak sempat berkata-kata karena bisa berinteraksi langsung dengan pemain idolanya. Gundogan memberikan pesan agar komunitas besutannya membantu program yang murni keluar dari kantong pribadi gelandang asal Jerman tersebut.

"Dia berkata, 'saya punya program Ramadan untuk membagikan makanan iftar di Jakarta. Tolong dibantu kegiatan ini ya, selebihnya kamu bisa berkomunikasi dengan manajer saya' begitu katanya," ujarnya.

Awalnya kegiatan dilakukan di Jakarta dan sekitarnya. Namun Endry dengan izin dari perwakilan Gundogan membagikan beberapa kuota bagi-bagi takjil gratis ke chapter di daerah lain seperti Makassar, Lamongan hingga Sampit.

"Biasanya kami bagi-bagi takjil di pinggir jalan. Namun di beberapa kesempatan kami juga menyusuri perkampungan, masjid dan yayasan panti asuhan untuk membagikan takjil," ucapnya.

Selain makanan, Gundogan juga membagi-bagikan jersey asli Manchester City. MCSCI mendistribusikannya ke yayasan sosial dan panti asuhan. (Goal/OL-15)