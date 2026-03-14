5 Zikir Utama saat Menunggu Lailatul Qadar, Jangan sampai Terlewat!

Headline
MALAM Lailatul Qadar adalah momen yang paling dinantikan umat Islam di seluruh dunia pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadan. Dalam Al-Qur'an, malam ini disebut sebagai "Khairun min alfi syahr" atau lebih baik dari seribu bulan.
Memasuki tahun 2026, persiapan spiritual untuk menjemput malam mulia ini menjadi semakin krusial di tengah kesibukan duniawi.
Salah satu cara terbaik untuk menghidupkan malam tersebut adalah dengan memperbanyak zikir. Zikir tidak memerlukan tenaga besar, namun memiliki dampak spiritual yang sangat mendalam.
Berikut adalah daftar zikir utama yang diajarkan Rasulullah SAW dan para ulama untuk diamalkan saat menunggu Lailatul Qadar.
Zikir yang paling utama adalah doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada Sayyidah Aisyah RA ketika ia bertanya tentang amalan di malam Qadar.
"Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni."
Artinya: "Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan Engkau menyukai pemaafan, maka maafkanlah aku." (HR. Tirmidzi & Ibnu Majah)
Lailatul Qadar adalah malam pembebasan dari api neraka. Membaca istighfar secara intensif membantu kita mengakui kesalahan dan memohon pembersihan dosa. Anda bisa membaca versi pendek maupun Sayyidul Istighfar.
Bacaan: Astaghfirullahal 'adzim (Aku memohon ampun kepada Allah Yang Maha Agung).
Kalimat Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar adalah empat kalimat yang paling dicintai Allah. Di malam kemuliaan, kalimat-kalimat ini menjadi timbangan amal yang sangat berat.
Selawat adalah kunci pembuka hijab doa. Dengan berselawat, kita mengharapkan syafaat Rasulullah SAW dan menunjukkan kecintaan kepada beliau yang telah membimbing kita menuju cahaya Islam.
Terdapat riwayat dari Ibnu Abbas bahwa siapa yang membaca zikir ini sebanyak tiga kali, maka ia seolah mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Zikir ini mengagungkan sifat Allah yang Maha Penyantun dan Maha Mulia.
Waktu terbaik adalah sepanjang malam setelah salat Isya hingga masuk waktu Subuh. Namun, sepertiga malam terakhir (sekitar pukul 02.00 - 04.00 pagi) dianggap sebagai waktu yang paling mustajab karena Allah SWT turun ke langit dunia untuk mengabulkan doa hamba-Nya.
Semoga di Ramadan tahun ini, kita semua termasuk golongan orang-orang yang beruntung mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Amin ya Rabbal Alamin.
FAQ Lailatul Qadar:
Umat Islam melaksanakan iktikaf di Masjid Raya Habiburrahman, Bandung, Jawa Barat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved