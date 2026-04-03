Perintah Masuk Bunker belum Cukup

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.

Seskab Teddy Silaturahmi Idul Fitri dengan Gibran di Istana

03/4/2026 17:54
Seskab Teddy Silaturahmi Idul Fitri dengan Gibran di Istana
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya silaturahmi lebaran dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden, Jakarta(Instagram/@sekretariat.kabinet)

SEKRETARIS Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya silaturahmi lebaran dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (2/4) malam.

Keduanya membahas perkembangan dan isu-isu terkini di Tanah Air.

"Masih di bulan Syawal dan dalam suasana Lebaran, pada Kamis malam, 2 April 2026, bertemu dengan Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming, untuk bersilaturahmi di Istana Wakil Presiden," demikian ditulis dalam akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet, dikutip di Jakarta, Jumat (3/4).

Pertemuan Teddy dan Gibran berlangsung kurang lebih 1,5 jam.

Sebelumnya, Teddy mendampingi Presiden Prabowo Subianto berlebaran di lokasi terdampak bencana Sumatera di Kabupaten Aceh Tamiang. 

Teddy juga ikut dalam rangkaian kunjungan kerja Presiden ke Jepang dan Korea Selatan.

Sedangkan Gibran bersilaturahmi Idul Fitri 1447 H di sejumlah pondok pesantren di Jawa Tengah, dan menghadiri beberapa agenda yang dilaksanakan di Istana Wakil Presiden Jakarta. (Ant/H-4)



Editor : Indriyani Astuti
