Headline
Perintah Masuk Bunker belum Cukup

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Media Indonesia
01/4/2026 23:01
Tiga Prajurit TNI Gugur di Libanon, Gibran Sampaikan Duka Cita
Presiden Prabowo Subianto (kiri) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (kanan) memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026)(ANTARA FOTO/Galih Pradipta/nym.)

WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan duka cita atas tiga anggota TNI yang tewas di Libanon Selatan saat menjalankan misi perdamaian PBB yang tergabung dalam UNIFIL.

"Saya menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya Kapten Inf. Zulmi Aditya Iskandar, Sertu Muhammad Nur Ichwan, dan Praka Farizal Rhomadhon dalam misi perdamaian UNIFIL di Libanon," ucap Gibran di Jakarta, Rabu (1/4).

Gibran mengatakan mendukung investigasi menyeluruh oleh PBB. Sesuai arahan Presiden Prabowo, sambung dia, negara akan melakukan upaya maksimal untuk pemulangan tiga jenazah.

Praka Farizal Rhomadhon gugur saat menjalankan misi perdamaian di Lebanon Selatan. Ia tergabung dalam pasukan United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) dalam Kompi C UNP 7-1 Satgas Yonmek XXIII-S/ UNIFIL.

Praka Farizal gugur akibat serangan artileri yang menghantam lokasi kontingen Indonesia yang berada di Kota Adshit al-Qusyar di Lebanon Selatan, Minggu (29/3).

Sementara itu, Kapten (Inf) Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu Muhammad Nur Ichwan gugur merupakan anggota Tim Escort Kompi B Satgas Yonmek XXIII-S/UNIFIL yang tergabung dalam bagian dari East Mobile Reserve (SEMR). 

Mereka meninggal saat bertugas mengawal konvoi kendaraan UNIFIL di wilayah Lebanon Selatan, Senin (30/3). (Ant/H-4)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Indriyani Astuti
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved