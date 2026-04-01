Tiga Prajurit TNI Gugur di Libanon, Gibran Sampaikan Duka Cita

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan duka cita atas tiga anggota TNI yang tewas di Libanon Selatan saat menjalankan misi perdamaian PBB yang tergabung dalam UNIFIL.
"Saya menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya Kapten Inf. Zulmi Aditya Iskandar, Sertu Muhammad Nur Ichwan, dan Praka Farizal Rhomadhon dalam misi perdamaian UNIFIL di Libanon," ucap Gibran di Jakarta, Rabu (1/4).
Gibran mengatakan mendukung investigasi menyeluruh oleh PBB. Sesuai arahan Presiden Prabowo, sambung dia, negara akan melakukan upaya maksimal untuk pemulangan tiga jenazah.
Praka Farizal Rhomadhon gugur saat menjalankan misi perdamaian di Lebanon Selatan. Ia tergabung dalam pasukan United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) dalam Kompi C UNP 7-1 Satgas Yonmek XXIII-S/ UNIFIL.
Praka Farizal gugur akibat serangan artileri yang menghantam lokasi kontingen Indonesia yang berada di Kota Adshit al-Qusyar di Lebanon Selatan, Minggu (29/3).
Sementara itu, Kapten (Inf) Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu Muhammad Nur Ichwan gugur merupakan anggota Tim Escort Kompi B Satgas Yonmek XXIII-S/UNIFIL yang tergabung dalam bagian dari East Mobile Reserve (SEMR).
Mereka meninggal saat bertugas mengawal konvoi kendaraan UNIFIL di wilayah Lebanon Selatan, Senin (30/3). (Ant/H-4)
