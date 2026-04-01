Dubes Iran Sampaikan Belasungkawa atas Gugurnya Tiga Anggota TNI Pasukan Perdamaian PBB di Libanon

Presiden ke-7 RI Joko Widodo menemui Dubes Iran untuk Indonesia Mohammad Bojoujerdi di Solo, Jawa Tengah, Rabu (1/4/2026).(MI/Widjajadi )

DUTA Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, menyampaikan belasungkawa atas gugurnya tiga tentara Indonesia yang tergabung dalam tentara perdamaian PBB di Libanon.

Sebelumnya ketiga anggota TNI tersebut tewas dalam serangan Israel di Libanon pada Minggu (29/3) lalu.

Ucapan belasungkawa tersebut disampaikan Mohammad Boroujerdi seusai bersilaturahmi dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) di kediaman pribadi Jokowi di Solo, Jawa Tengah.

"Kami menyampaikan belasungkawa atas serangan keji Israel terhadap tentara perdamaian di Libanon, yang menewaskan tiga anggota tentara Indonesia yang menjadi bagian dari tentara perdamaian," ungkapnya, Rabu (1/4).

Dalam pertemuan tersebut, Mohammad Boroujerdi turut membawa misi kampanye perdamaian agar perang di Timur Tengah dapat segera dihentikan. Dukungan dari Jokowi, menurut dia, sangat penting karena ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu saat masih menjabat sangat aktif menyerukan perdamaian dunia internasional, termasuk di Palestina.

Terlebih, Jokowi pernah berkunjung ke Iran pada 2023 silam yang dibalas kunjungan mendiang pemimpin tertinggi Iran Ali ke Indonesia Khamenei.

"Pak Jokowi menyampaikan solidaritas dan dukungan untuk negara kami," ungkap Dubes Iran. (WJ/E-4)