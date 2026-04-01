Terima Dubes Iran, Jokowi Sambut Seruan Perdamaian dan Penghentian Perang

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo menyambut baik upaya kampanye perdamaian yang diserukan pihak Iran, dan mendorong segera dihentikannya perang. Sehingga tercipta perdamaian yang sesungguhnya di dunia internasional. Penegasan itu disampaikan Jokowi seusai menerima silaturahmi Idul Fitri dan halalbihalal Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, di kediaman Sumber, Solo, Rabu (1/4).
Menurut ayah dari Wapres Gibran Rakabuming Raka, banyak hal yang dibahas dalam pertemuan selama sekitar 1 jam dengan Dubes Iran.
"Intinya, kita ingin menjaga hubungan diplmatik yang baik antara Indonesia dan Iran," beber Jokowi usai pertemuan.
Dia katakan pertemuan berjalan penuh dengan persahabatan yang hangat untuk Indonesia dan Iran, dan hal ini sangat bagus untuk hubungan ekonomi dan geopolitik.
"Banyak hal tadi yang bahas, untuk (disampaikan kepada) pemerintah," imbuh Jokowi.
Soal pesan dan dorongan kampanye perdamaian di tengah perang Iran melawan koalisi Israel - Amerika Serikat, ia tegas menyambut baik.
"Sangat baik kampanye untuk menghentikan perang," lugas Jokowi.
Menurut dia, dunia global membutuhkan dunia yang damai, dan terjadinya relasi hubungan yang baik antarnegara, agar tercipta kesejahteraan dan ekonomi dunia yang baik dan normal.
Persahabatan dunia internasional bisa terwujud, jika perang tidak ada, yang gilirannya tidak memunculkan permasalahan, seperti kekurangan energi dan minyak.
Sementara Dubes Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi mengatakan, dukungan dari tokoh sekaliber Jokowi, yang menjabat Presiden ke-7 RI sangat dibutuhkan Iran yang saat ini dipaksa berperang dengan zionis Israel - Amerika. Pada kesempatan bertemu Jokowi, Bojoujerdi mengaku memberikan laporan terakhir kondisi Iran yang diserang Israel - Amerika.
"Pak Jokowi menyampaikan solidaritas dan dukungan untuk negara kami," ungkap Dubes Iran.
Pada bagian lain, Mohammad Bojoujerdi juga perlu menyampaikan belasungkawa atas gugurnya tiga tentara Indonesia yang tergabung dalam tentara perdamaian PBB di Libanon.
"Kami menyampaikan belasungkawa atas serangan keji Israel terhadap tentara perdamaian di Libanon, yang menewaskan tiga anggota tentara Indonesia yang menjadi bagian dari tentara perdamaian," sambung dia.
Yang jelas kedatangannya ke kediaman Jokowi terjadi karena Iran sangat mengapresiasi kepemimpinan Jokowi yang dinilai berprestasi, baik untuk perkembangan pesat Indonesia, dan dalam hubungannya dengan dunia internasional, dan terutama dengan Iran.
Jokowi disebut Dubes Iran pada 2023 pernah berkunjung ke Iran, yang kemudian dibalas dengan kunjungan pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei yang sudah syahid karena serangan AS beberapa waktu lalu. (WJ/E-4)
