Pengamat: Kehadiran Seskab Teddy di Bazar Rakyat Perkuat Kedekatan dengan Masyarakat ‎

‎PENGAMAT politik sekaligus Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai kehadiran Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam kegiatan Bazar Rakyat, Sabtu, (28/3) di Monas sebagai langkah yang positif.

‎Langkah turun langsung ke lapangan dinilai menjadi bentuk konkret penguatan komunikasi pemerintah dengan masyarakat. Selain itu, juga untuk menjawab kebutuhan publik akan informasi.

‎“Saya kira langkah Seskab Teddy itu positif, karena masyarakat butuh penjelasan dari sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah. Jika itu mendapatkan respons yang baik dari masyarakat, berarti peran komunikasi itu cocok untuk Seskab Teddy,” ujar Arifki, dalam keterangan resminya, Selasa, (31/3).

‎Menurutnya, kehadiran langsung di tengah masyarakat juga menunjukkan peran strategis Seskab sebagai penghubung antara pemerintah pusat dan publik. Terlebih, dalam kesempatan tersebut Teddy turut menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo Subianto.

‎Arifki menilai hal itu mencerminkan tingkat kepercayaan yang diberikan Presiden kepada Seskab dalam menjalankan fungsi komunikasi publik.

‎“Maknanya adalah bahwa di bidang komunikasi ke masyarakat, Letkol Teddy juga dipercaya oleh Presiden Prabowo. Dari segi popularitas yang dimiliki Letkol Teddy, peran itu menurut saya wajar,” jelasnya.

‎Lebih jauh, interaksi langsung yang terbangun antara pemerintah dan masyarakat dalam kegiatan seperti Bazar Rakyat dinilai mampu meningkatkan kepercayaan publik. Warga dapat merasakan kehadiran pemerintah secara nyata, sekaligus menyampaikan aspirasi secara langsung.

‎Selain itu, keterlibatan pelaku UMKM dalam kegiatan tersebut juga memberikan gambaran langsung bagi pemerintah terkait kondisi di lapangan. Hal ini dinilai penting dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif.

‎“Ini tentu akan ada pesan bahwa ada kedekatan yang terbentuk antara pemerintah dan masyarakat. Saya rasa dalam situasi global yang tak menentu, langkah itu cukup tepat,” ungkap Arifki.

‎Ia mengatakan Kehadiran pejabat tinggi negara di lapangan menjadi simbol keseriusan pemerintah dalam memberikan pelayanan yang optimal.

‎Sementara itu, Seskab Teddy mengatakan, bazar tersebut tidak hanya menghadirkan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian rakyat.

‎"Untuk menghidupkan UMKM-UMKM, pedagang-pedagang. Jadi ada pasar Tanah Abang, Pasar Senen, Pasar Ular, kemudian beberapa pasar lain se-Jabodetabek. Melalui Pak Menteri UMKM, Pak Maman, dibawa ke sini, mereka jualan, kita beli barangnya, kemudian masyarakat yang datang gratis diberikan kupon, kemudian mereka menukarkan kupon itu," katanya. ‎

Teddy menjelaskan bahwa kupon belanja yang diterima masyarakat pada bazar rakyat dapat ditukarkan dengan produk dari pelaku usaha kecil yang dilibatkan dalam kegiatan ini. ‎

Masyarakat mendapat kupon bernilai Rp500 ribu, yang terdiri dari Rp300 ribu untuk ditukarkan dengan sembako dan Rp200 ribu untuk membeli produk-produk dari UMKM. (Ant/H-3)