Headline
Penolakan terhadap Trump Meluas

Warga AS menolak kepemimpinan yang kian otoriter.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Kepala Otorita Sebut Gibran Bisa Mulai Berkantor di IKN Tahun Ini

Rahmatul Fajri
30/3/2026 18:50
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengamati hilal menggunakan teleskop saat pelaksanaan rukyatul hilal di Rusun ASN 1 di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (17/2/2026)(ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/foc.)

KEPALA Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bisa mulai berkantor di IKN, Kalimantan Timur, pada tahun ini. 

Basuki menyatakan bahwa secara infrastruktur, gedung kantor maupun hunian untuk Wapres Gibran sudah siap digunakan dalam waktu dekat.

"Ya itu saya kira baru bocoran, baru rencana, baru persiapan. Kalau saya dari Otorita, rumah saya sekarang sudah di sana. Jadi saya berharap itu terjadi, beliau benar-benar akan berkantor di sana. Itu harapan saya," ujar Basuki di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (30/3/2026).

Saat dikonfirmasi mengenai target waktu dimulainya aktivitas kantor Wapres di IKN, Basuki menegaskan bahwa hal tersebut sangat memungkinkan untuk direalisasikan pada tahun ini. 

Menurutnya, fasilitas utama dan pendukung di IKN untuk Gibran berkantor sudah mencapai tahap finalisasi.

"Tahun ini bisa (mulai berkantor), karena gedungnya sudah jadi ya. Bahkan furniturnya juga yang sementara sudah jadi," jelas mantan Menteri PUPR tersebut.

Basuki juga mengungkapkan bahwa persiapan tidak hanya dilakukan pada aspek bangunan, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia. Ia menyebutkan sejumlah staf dari Sekretariat Wakil Presiden sudah berada di lokasi untuk melakukan koordinasi dan persiapan teknis.

"Sudah ada beberapa (staf Wapres) di sana," imbuhnya singkat. (H-4)

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Indriyani Astuti
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved