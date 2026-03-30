Kepala Otorita Sebut Gibran Bisa Mulai Berkantor di IKN Tahun Ini

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengamati hilal menggunakan teleskop saat pelaksanaan rukyatul hilal di Rusun ASN 1 di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (17/2/2026)

KEPALA Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bisa mulai berkantor di IKN, Kalimantan Timur, pada tahun ini.

Basuki menyatakan bahwa secara infrastruktur, gedung kantor maupun hunian untuk Wapres Gibran sudah siap digunakan dalam waktu dekat.

"Ya itu saya kira baru bocoran, baru rencana, baru persiapan. Kalau saya dari Otorita, rumah saya sekarang sudah di sana. Jadi saya berharap itu terjadi, beliau benar-benar akan berkantor di sana. Itu harapan saya," ujar Basuki di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (30/3/2026).

Saat dikonfirmasi mengenai target waktu dimulainya aktivitas kantor Wapres di IKN, Basuki menegaskan bahwa hal tersebut sangat memungkinkan untuk direalisasikan pada tahun ini.

Menurutnya, fasilitas utama dan pendukung di IKN untuk Gibran berkantor sudah mencapai tahap finalisasi.

"Tahun ini bisa (mulai berkantor), karena gedungnya sudah jadi ya. Bahkan furniturnya juga yang sementara sudah jadi," jelas mantan Menteri PUPR tersebut.

Basuki juga mengungkapkan bahwa persiapan tidak hanya dilakukan pada aspek bangunan, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia. Ia menyebutkan sejumlah staf dari Sekretariat Wakil Presiden sudah berada di lokasi untuk melakukan koordinasi dan persiapan teknis.

"Sudah ada beberapa (staf Wapres) di sana," imbuhnya singkat. (H-4)