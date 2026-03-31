Fakta Kasus Bos Maktour Jadi Tersangka Korupsi Kuota Haji: Peran, Modus, hingga Kerugian Negara

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu (kiri) didampingi Juru Bicara KPK Budi Prasetyo (kanan) memberikan keterangan dalam konferensi pers penetapan tersangka baru dalam pengembangan kasus dugaan korupsi kuota haji dalam penyelenggaraan ibad(Antara)

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan petinggi biro perjalanan haji Maktour Travel sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji khusus periode 2023-2024. Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan distribusi kuota ibadah yang seharusnya menjadi hak negara dan umat.

Berikut rangkuman fakta penting yang perlu diketahui:

1. Siapa Bos Maktour yang Jadi Tersangka?

KPK menetapkan Direktur Maktour serta pihak terkait dari asosiasi travel sebagai tersangka baru dalam pengembangan kasus korupsi kuota haji. Ia adalah Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Idham yang ditetapkan sebagai tersangka bersama Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri) Asrul Azis Taba. Penetapan ini merupakan lanjutan dari perkara yang sebelumnya juga menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Baca juga : Gus Alex Tiba di KPK, Penuhi Panggilan Pemeriksaan Korupsi Kuota Haji

2. Peran Bos Maktour dalam Kasus Ini

Dalam konstruksi perkara, bos Maktour diduga memiliki peran aktif dalam:

Mengupayakan tambahan kuota haji khusus melalui komunikasi dengan pejabat Kementerian Agama

Menggunakan jaringan asosiasi travel untuk mempengaruhi distribusi kuota

Mengoptimalkan penyerapan kuota tambahan agar menguntungkan kelompok tertentu

Selain itu, ia juga terlibat dalam jaringan travel yang terafiliasi untuk memperbesar total kuota yang diperoleh.

3. Modus Dugaan Korupsi Kuota Haji

KPK mengungkap sejumlah modus yang digunakan dalam kasus ini, antara lain:

Baca juga : Peran Strategis Bos Maktour Fuad Hasan Masyhur dalam Kasus Kuota Haji

a. Manipulasi Distribusi Kuota

Kuota haji khusus yang seharusnya terbatas diduga dialihkan melalui beberapa travel yang terafiliasi sehingga secara total menjadi jauh lebih besar.

b. Skema Afiliasi Travel

Kuota dibagi ke beberapa biro perjalanan yang memiliki hubungan dengan Maktour, sehingga terlihat kecil per entitas namun besar secara agregat.

c. Intervensi Kebijakan Kuota

Diduga terjadi perubahan komposisi pembagian kuota, dari ketentuan normal (92% reguler, 8% khusus) menjadi tidak sesuai aturan, bahkan sempat diduga mendekati skema 50:50.

4. Kerugian Negara Akibat Kasus Ini

Berdasarkan perhitungan awal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kasus dugaan korupsi kuota haji ini menyebabkan kerugian negara mencapai sekitar Rp622 miliar

Kerugian ini muncul karena kuota haji merupakan hak pemerintah Indonesia yang diberikan oleh Arab Saudi, sehingga penyimpangan distribusinya berdampak langsung pada keuangan dan keadilan bagi jemaah.

5. Nilai Korupsi dan Dampaknya

Nilai korupsi dalam kasus ini tidak hanya diukur dari kerugian negara, tetapi juga:

Hilangnya kesempatan jemaah reguler untuk berangkat haji

Ketimpangan akses antara jemaah biasa dan jalur khusus

Potensi praktik “jual beli kuota” yang merugikan publik

Kasus ini juga memperlihatkan celah tata kelola dalam sistem distribusi kuota haji nasional.

6. Ancaman Hukuman bagi Tersangka

Para tersangka dalam kasus ini dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman:

Pidana penjara hingga 20 tahun atau seumur hidup

Denda hingga miliaran rupiah

Tambahan pidana berupa pembayaran uang pengganti

Jika terbukti memperkaya diri sendiri atau orang lain serta merugikan negara, hukuman bisa diperberat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

7. Status Penanganan Kasus

Kasus ini masih terus dikembangkan oleh KPK, termasuk:

Penelusuran aliran dana

Pemeriksaan pihak-pihak terkait di Kementerian Agama

Pendalaman jaringan travel yang terafiliasi

KPK menegaskan bahwa penyidikan akan dilakukan secara menyeluruh untuk membongkar seluruh praktik korupsi dalam pengelolaan kuota haji.

Kasus bos Maktour menjadi tersangka korupsi kuota haji membuka fakta adanya dugaan permainan dalam distribusi kuota ibadah yang sangat sensitif bagi masyarakat. Dengan modus afiliasi travel dan intervensi kebijakan, praktik ini diduga merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah.

Penegakan hukum yang transparan diharapkan mampu memperbaiki sistem pengelolaan haji agar lebih adil, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. (E-4)