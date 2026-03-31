Fakta Kasus Bos Maktour Jadi Tersangka Korupsi Kuota Haji: Peran, Modus, hingga Kerugian Negara

Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan petinggi biro perjalanan haji Maktour Travel sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji khusus periode 2023-2024. Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan distribusi kuota ibadah yang seharusnya menjadi hak negara dan umat.
Berikut rangkuman fakta penting yang perlu diketahui:
KPK menetapkan Direktur Maktour serta pihak terkait dari asosiasi travel sebagai tersangka baru dalam pengembangan kasus korupsi kuota haji. Ia adalah Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Idham yang ditetapkan sebagai tersangka bersama Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri) Asrul Azis Taba. Penetapan ini merupakan lanjutan dari perkara yang sebelumnya juga menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Dalam konstruksi perkara, bos Maktour diduga memiliki peran aktif dalam:
Selain itu, ia juga terlibat dalam jaringan travel yang terafiliasi untuk memperbesar total kuota yang diperoleh.
KPK mengungkap sejumlah modus yang digunakan dalam kasus ini, antara lain:
Kuota haji khusus yang seharusnya terbatas diduga dialihkan melalui beberapa travel yang terafiliasi sehingga secara total menjadi jauh lebih besar.
Kuota dibagi ke beberapa biro perjalanan yang memiliki hubungan dengan Maktour, sehingga terlihat kecil per entitas namun besar secara agregat.
Diduga terjadi perubahan komposisi pembagian kuota, dari ketentuan normal (92% reguler, 8% khusus) menjadi tidak sesuai aturan, bahkan sempat diduga mendekati skema 50:50.
Berdasarkan perhitungan awal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kasus dugaan korupsi kuota haji ini menyebabkan kerugian negara mencapai sekitar Rp622 miliar
Kerugian ini muncul karena kuota haji merupakan hak pemerintah Indonesia yang diberikan oleh Arab Saudi, sehingga penyimpangan distribusinya berdampak langsung pada keuangan dan keadilan bagi jemaah.
Nilai korupsi dalam kasus ini tidak hanya diukur dari kerugian negara, tetapi juga:
Kasus ini juga memperlihatkan celah tata kelola dalam sistem distribusi kuota haji nasional.
Para tersangka dalam kasus ini dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman:
Jika terbukti memperkaya diri sendiri atau orang lain serta merugikan negara, hukuman bisa diperberat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Kasus ini masih terus dikembangkan oleh KPK, termasuk:
KPK menegaskan bahwa penyidikan akan dilakukan secara menyeluruh untuk membongkar seluruh praktik korupsi dalam pengelolaan kuota haji.
Kasus bos Maktour menjadi tersangka korupsi kuota haji membuka fakta adanya dugaan permainan dalam distribusi kuota ibadah yang sangat sensitif bagi masyarakat. Dengan modus afiliasi travel dan intervensi kebijakan, praktik ini diduga merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah.
Penegakan hukum yang transparan diharapkan mampu memperbaiki sistem pengelolaan haji agar lebih adil, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. (E-4)
Konferensi pers penetapan tersangka baru terkait pengembangan kasus dugaan korupsi kuota haji dalam penyelenggaraan ibadah haji 2023–2024.
