4 Prajurit TNI Terlibat Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis Kontras Andrie Yunus, Berikut Identitasnya!

Puspom TNI menangkap 4 oknum prajurit TNI AL dan AU berinisial NDP, SL, BHW, dan ES terkait kasus penyiraman air keras aktivis Kontras Andrie Yunus.(Dok. MetroTv)

MARKAS Besar (Mabes) TNI resmi mengungkap identitas empat oknum prajurit yang diduga kuat menjadi pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras, Andrie Yunus. Keempat terduga pelaku yang berasal dari matra Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU) tersebut kini telah ditangkap Puspom TNI.

Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI, Mayjen TNI Yusri Nuryanto, menjelaskan bahwa para pelaku terdiri dari tiga orang perwira dan satu orang bintara. Mereka adalah Kapten NDP, Lettu SL, Lettu BHW, dan Serda ES. Seluruhnya diketahui merupakan anggota Denma BAIS TNI.

Kronologi dan Penangkapan Oknum TNI

Peristiwa penganiayaan berat ini terjadi pada 12 Maret 2026 sekitar pukul 23.30 WIB di kawasan Jalan Talang dan Jalan Salemba I, Jakarta Pusat. Berdasarkan rekaman CCTV di lokasi kejadian, terlihat dua orang bertindak sebagai eksekutor penyiraman.

Baca juga : Polda Metro Jaya Ungkap Wajah Terduga Pelaku Penyiram Air Keras Andrie Yunus

"Tadi pagi kami menerima penyerahan empat orang dari Denma BAIS TNI. Saat ini keempatnya telah diamankan di Puspom TNI untuk dilakukan pendalaman penyelidikan," ujar Mayjen TNI Yusri Nuryanto dalam konferensi pers di Mabes TNI, Rabu (18/3).

Daftar Terduga Pelaku:

Kapten NDP (Perwira)

Lettu SL (Perwira)

Lettu BHW (Perwira)

Serda ES (Bintara)

Motif dan Transparansi Hukum

Terkait motif penyerangan, TNI menyatakan masih melakukan pendalaman. Pihak penyidik juga tengah menelusuri apakah ada perintah dari atasan atau pihak lain di balik aksi nekat tersebut.

Baca juga : Kapolri Sebut Penyidik Amankan 86 CCTV Ungkap Pelaku Penyiraman Andrie Yunus

Mengingat korban merupakan aktivis yang vokal mengkritik isu pertahanan, TNI menjamin proses hukum akan berjalan transparan.

"Kemungkinan adanya perintah dari pihak lain masih didalami melalui pemeriksaan saksi dan bukti. Kami menjamin proses akan berjalan profesional dan transparan hingga tahap persidangan," tegas Yusri.

Ancaman Hukuman 7 Tahun Penjara

Para pelaku diduga melanggar Pasal 467 ayat (1) dan (2) KUHP Nomor 1 Tahun 2023 tentang penganiayaan berat. Berdasarkan aturan tersebut, mereka terancam hukuman penjara antara empat hingga tujuh tahun.

Untuk kepentingan penyidikan, keempat terduga pelaku akan dititipkan di fasilitas tahanan dengan tingkat keamanan maksimum (maximum security) di Pomdam Jaya. Puspom TNI juga segera mengajukan visum et repertum terhadap korban dan berkoordinasi dengan kepolisian terkait barang bukti di lapangan. (Z-10)