Mengupas Peran Gus Alex dalam Kasus Korupsi Kuota Haji

Staf Khusus Yaqut Cholil Qoumas saat menjabat sebagai Menteri Agama, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex (IAA), berjalan menuju mobil tahanan setelah diperiksa sebagai tersangka kasus kuota haji, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (17/3/2026).(Antara)

Tangan Kanan Yaqut Berompi Oranye: Analisis Peran Gus Alex dalam Skandal Kuota Haji

Penahanan Ishfah Abidal Aziz, yang akrab disapa Gus Alex, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (17/3/2026), menjadi sorotan tajam publik. Sebagai Staf Khusus mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Gus Alex diduga kuat menjadi aktor intelektual di balik manipulasi kuota haji tambahan tahun 2023-2024.

Profil Kekuasaan "Shadow Power" Stafsus

Dalam birokrasi Kementerian Agama periode 2020-2024, sosok Gus Alex dikenal memiliki pengaruh yang melampaui jabatan resminya. Meskipun secara formal membidangi hubungan antarlembaga, fakta persidangan dan penyidikan menunjukkan Gus Alex memiliki akses langsung untuk mengintervensi kebijakan teknis di Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU).

Konstruksi Peran dalam Kasus Kuota Haji

Penyidik KPK menguraikan beberapa peran krusial yang dijalankan Gus Alex dalam skandal ini:

1. Manipulasi Kebijakan Alokasi Kuota

Gus Alex diduga mengarahkan perubahan alokasi kuota haji tambahan sebanyak 20.000 jemaah. Sesuai regulasi, seharusnya 18.400 kursi diberikan kepada jemaah reguler (berdasarkan urutan antrean), namun diubah menjadi hanya 10.000 kursi, sementara sisanya dialihkan ke jalur haji khusus (PIHK).

2. Brokerage dan Commitment Fee

Penyidikan mengungkap adanya dugaan praktik percaloan kuota. Gus Alex disinyalir menjadi penghubung antara oknum kementerian dengan pihak swasta penyelenggara haji khusus. Terdapat indikasi penerimaan hadiah atau janji (suap) senilai ribuan dolar Amerika Serikat untuk setiap kursi yang berhasil dimanipulasi.

Analisis Hukum: Tindakan Gus Alex dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang yang menguntungkan diri sendiri atau korporasi (PIHK), serta merugikan hak konstitusional jemaah haji reguler yang telah mengantre puluhan tahun.

Dampak Terhadap Tata Kelola Haji Indonesia

Kasus yang menjerat Gus Alex ini memicu desakan publik untuk melakukan reformasi total pada posisi Staf Khusus di kementerian. Beberapa dampak sistemik dari kasus ini antara lain:

Audit Siskohat: Pemerintah terpaksa melakukan audit menyeluruh terhadap sistem informasi haji untuk membersihkan data jemaah "titipan".

Pemerintah terpaksa melakukan audit menyeluruh terhadap sistem informasi haji untuk membersihkan data jemaah "titipan". Evaluasi UU Haji: Munculnya wacana penguatan pengawasan terhadap kuota tambahan agar tidak menjadi celah korupsi di masa depan.

Detail Perkara Keterangan Tersangka Utama Ishfah Abidal Aziz (Gus Alex) Lembaga Penegak Hukum KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Estimasi Kerugian Rp622 Miliar (Mata Uang Rupiah) Modus Operandi Pengalihan Kuota Reguler ke Haji Khusus secara Ilegal

Hingga berita ini diturunkan, KPK masih terus mendalami kemungkinan adanya tersangka baru dari pihak swasta (PIHK) yang memberikan suap kepada Gus Alex. Penahanan ini diharapkan menjadi pintu masuk untuk membongkar secara utuh mafia kuota haji yang telah lama meresahkan masyarakat Indonesia.