Mengupas Peran Gus Alex dalam Kasus Korupsi Kuota Haji

Headline
Pesan Presiden ialah efisiensi dimulai dari level atas.
Penahanan Ishfah Abidal Aziz, yang akrab disapa Gus Alex, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (17/3/2026), menjadi sorotan tajam publik. Sebagai Staf Khusus mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Gus Alex diduga kuat menjadi aktor intelektual di balik manipulasi kuota haji tambahan tahun 2023-2024.
Dalam birokrasi Kementerian Agama periode 2020-2024, sosok Gus Alex dikenal memiliki pengaruh yang melampaui jabatan resminya. Meskipun secara formal membidangi hubungan antarlembaga, fakta persidangan dan penyidikan menunjukkan Gus Alex memiliki akses langsung untuk mengintervensi kebijakan teknis di Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU).
Penyidik KPK menguraikan beberapa peran krusial yang dijalankan Gus Alex dalam skandal ini:
Gus Alex diduga mengarahkan perubahan alokasi kuota haji tambahan sebanyak 20.000 jemaah. Sesuai regulasi, seharusnya 18.400 kursi diberikan kepada jemaah reguler (berdasarkan urutan antrean), namun diubah menjadi hanya 10.000 kursi, sementara sisanya dialihkan ke jalur haji khusus (PIHK).
Penyidikan mengungkap adanya dugaan praktik percaloan kuota. Gus Alex disinyalir menjadi penghubung antara oknum kementerian dengan pihak swasta penyelenggara haji khusus. Terdapat indikasi penerimaan hadiah atau janji (suap) senilai ribuan dolar Amerika Serikat untuk setiap kursi yang berhasil dimanipulasi.
Kasus yang menjerat Gus Alex ini memicu desakan publik untuk melakukan reformasi total pada posisi Staf Khusus di kementerian. Beberapa dampak sistemik dari kasus ini antara lain:
|Detail Perkara
|Keterangan
|Tersangka Utama
|Ishfah Abidal Aziz (Gus Alex)
|Lembaga Penegak Hukum
|KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)
|Estimasi Kerugian
|Rp622 Miliar (Mata Uang Rupiah)
|Modus Operandi
|Pengalihan Kuota Reguler ke Haji Khusus secara Ilegal
Hingga berita ini diturunkan, KPK masih terus mendalami kemungkinan adanya tersangka baru dari pihak swasta (PIHK) yang memberikan suap kepada Gus Alex. Penahanan ini diharapkan menjadi pintu masuk untuk membongkar secara utuh mafia kuota haji yang telah lama meresahkan masyarakat Indonesia.
Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Ahmad Tholabi Kharlie meminta masyarakat bersikap tabayun dan proporsional menyikapi polemik pernyataan Menteri Agama terkait zakat.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menggunakan jet pribadi milik Oesman Sapta Odang ke Takalar, Sulawesi Selatan. KPK berharap klarifikasi sukarela untuk memastikan tidak ada unsur gratifikasi.
Menteri Agama mengajak umat Islam menjadikan Ramadan 1447 H/2026 M sebagai momentum memperkuat kesalehan sosial, toleransi, dan harmoni kebangsaan di tengah perbedaan awal puasa.
Menag Nasaruddin Umar menjelaskan alasan Sidang Isbat 1 Ramadan dipindahkan ke Hotel Borobudur. Pemindahan disebut murni karena faktor teknis proyek jalan.
Nasaruddin menyampaikan harapan agar tahun baru Imlek ini menjadi momentum menghadirkan suasana yang lebih damai dan penuh kebijaksanaan di tengah kehidupan bermasyarakat.
KPK resmi menahan Gus Alex, mantan Stafsus Menag, terkait korupsi kuota haji yang merugikan negara Rp622 miliar. Simak kronologi lengkapnya di sini.
Eks Staf Khusus Menteri Agama, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex (IAA) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2023-2024.
KPK ungkap peran Gus Alex dalam korupsi kuota haji. Ia diduga instruksikan Kasubdit Kemenag longgarkan aturan T0. Kerugian negara capai Rp622 miliar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved