Terjaring OTT KPK, Bupati Cilacap dari Partai Apa?

Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
BUPATI Cilacap Syamsul Auliya Rachman tertangkap operasi tangkap tangan atau OTT KPK atas kasus dugaan suap proyek. Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman berasal dari partai apa?
KPK melakukan OTT Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman. Ia kader murni dan tokoh kunci dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Tidak hanya sekadar anggota, Syamsul memegang jabatan strategis sebagai Ketua Dewan Tanfidz DPC PKB Kabupaten Cilacap untuk periode 2021-2026.
Karier politiknya di PKB terbilang sangat sukses. Di bawah kepemimpinannya, PKB menjadi kekuatan politik utama di Cilacap yang berhasil membangun koalisi besar bersama Golkar, PKS, Demokrat, dan PSI dalam memenangkan Pemilihan Bupati (Pilbup) Cilacap 2024.
Lahir di Cilacap pada 30 November 1985, Syamsul menempuh jalur pendidikan birokrasi dengan menamatkan studi di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) pada tahun 2008. Sebelum terjun sepenuhnya ke dunia politik, ia adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memulai karier dari bawah.
Beberapa posisi penting yang pernah diembannya antara lain:
Pada Pilkada serentak November 2024, Syamsul Auliya Rachman berpasangan dengan Ammy Amalia Fatma Surya (kader Partai Golkar). Pasangan ini berhasil meraih kemenangan signifikan dengan perolehan 414.533 suara (sekitar 43,81%), mengalahkan tiga pasangan calon lainnya. Ia resmi dilantik menjadi Bupati Cilacap pada 20 Februari 2025.
Wakil Bupati Cilacap saat ini adalah Ammy Amalia Fatma Surya, yang merupakan politikus dari Partai Golkar.
Ia menempuh pendidikan dasar dan menengah di Cilacap (SDN Tritih Wetan 1, SMPN 5 Cilacap, SMAN 1 Cilacap) dan merupakan alumni IPDN angkatan 2004-2008.
Berdasarkan laporan LHKPN terbaru per Januari 2026, Syamsul tercatat memiliki total kekayaan kotor sekitar Rp12 miliar, dengan kekayaan bersih (setelah dikurangi utang) sebesar Rp11,9 miliar. (H-4)
Penyegelan dilakukan dengan memasang garis segel pada pintu kedua ruangan tersebut.
SETELAH OTT KPK di Cilacap, Jawa Tengah, para pejabat Pemkab Cilacap termasuk Bupati Syamsul Auliya Rachman bersama pejabat lainnya diperiksa di Satreskrim Polresta Banyumas.
Sebelumnya, pada 13 Maret 2026, KPK mengumumkan OTT kesembilan 2026 sekaligus yang ketiga di bulan Ramadan.
Namun, saat ditanya wartawan, Sadmoko hanya tersenyum sambil berjalan menuju masjid dengan didampingi personel Polresta Banyumas.
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status dari pihak yang ditangkap dalam OTT tersebut, termasuk Bupati Cilacap.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved