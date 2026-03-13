Terjaring OTT KPK, Bupati Cilacap dari Partai Apa?

Bupati Cilacap Syamsul Aulia Rachman (kanan)(Instagram/@Pemkab_cilacap)

BUPATI Cilacap Syamsul Auliya Rachman tertangkap operasi tangkap tangan atau OTT KPK atas kasus dugaan suap proyek. Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman berasal dari partai apa?

Bupati Cilacap dari Partai Apa?

KPK melakukan OTT Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman. Ia kader murni dan tokoh kunci dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Tidak hanya sekadar anggota, Syamsul memegang jabatan strategis sebagai Ketua Dewan Tanfidz DPC PKB Kabupaten Cilacap untuk periode 2021-2026.

Karier politiknya di PKB terbilang sangat sukses. Di bawah kepemimpinannya, PKB menjadi kekuatan politik utama di Cilacap yang berhasil membangun koalisi besar bersama Golkar, PKS, Demokrat, dan PSI dalam memenangkan Pemilihan Bupati (Pilbup) Cilacap 2024.

Baca juga : Bupati dan Pejabat Cilacap yang Kena OTT KPK Diperiksa di Polresta Banyumas

Informasi Kunci: Syamsul Auliya Rachman menjabat sebagai Bupati Cilacap periode 2025-2030 setelah memenangkan Pilkada 2024 dengan perolehan suara lebih dari 43 persen.

Profil dan Perjalanan Karier

Lahir di Cilacap pada 30 November 1985, Syamsul menempuh jalur pendidikan birokrasi dengan menamatkan studi di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) pada tahun 2008. Sebelum terjun sepenuhnya ke dunia politik, ia adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memulai karier dari bawah.

Beberapa posisi penting yang pernah diembannya antara lain:

Kasi Trantibum Kecamatan Kedungreja (2012).

Ajudan Bupati Cilacap periode Tatto Suwarto Pamuji.

Wakil Bupati Cilacap (2017-2022).

Bupati Cilacap (2025-sekarang).

Kemenangan di Pilkada 2024

Pada Pilkada serentak November 2024, Syamsul Auliya Rachman berpasangan dengan Ammy Amalia Fatma Surya (kader Partai Golkar). Pasangan ini berhasil meraih kemenangan signifikan dengan perolehan 414.533 suara (sekitar 43,81%), mengalahkan tiga pasangan calon lainnya. Ia resmi dilantik menjadi Bupati Cilacap pada 20 Februari 2025.

Baca juga : 27 Orang Ikut Ditangkap dalam OTT KPK Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman

Catatan Redaksi (Update Maret 2026): Pada Jumat, 13 Maret 2026, Syamsul Auliya Rachman dikabarkan terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap proyek di Kabupaten Cilacap.

Siapa Wakil Bupati Cilacap saat ini?

Wakil Bupati Cilacap saat ini adalah Ammy Amalia Fatma Surya, yang merupakan politikus dari Partai Golkar.

Apa latar belakang pendidikan Syamsul Auliya Rachman?

Ia menempuh pendidikan dasar dan menengah di Cilacap (SDN Tritih Wetan 1, SMPN 5 Cilacap, SMAN 1 Cilacap) dan merupakan alumni IPDN angkatan 2004-2008.

Berapa harta kekayaan Syamsul Auliya Rachman?

Berdasarkan laporan LHKPN terbaru per Januari 2026, Syamsul tercatat memiliki total kekayaan kotor sekitar Rp12 miliar, dengan kekayaan bersih (setelah dikurangi utang) sebesar Rp11,9 miliar. (H-4)