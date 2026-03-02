MK: Uji Materi Penghapusan Kuota Internet tidak Dapat Diterima

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) menyatakan permohonan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) terkait ketentuan penghapusan kuota internet tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil pengajuan perkara.
“Menyatakan Permohonan Nomor 30/PUU-XXIV/2026 tidak dapat diterima,” ujar Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan dalam sidang pleno di Gedung MK, Senin (2/3).
Permohonan tersebut menguji konstitusionalitas Pasal 71 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang.
Pemohon, Rachmad Rofik, menilai ketentuan tersebut membuka ruang bagi operator telekomunikasi menghapus sisa kuota internet konsumen secara sepihak.
Wakil Ketua MK Saldi Isra menjelaskan bahwa hingga tahap Sidang Pemeriksaan Pendahuluan, pemohon tidak melengkapi permohonan dengan alat bukti sebagaimana dipersyaratkan dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi.
“Sampai dengan sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda memeriksa perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti, Pemohon tidak menyertakan permohonan dengan dilengkapi alat bukti,” ujar Saldi.
Berdasarkan fakta tersebut, Mahkamah menilai permohonan tidak memenuhi syarat administratif dan pembuktian, meskipun secara kewenangan MK berhak mengadili pengujian undang-undang.
“Tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan a quo tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan,” lanjutnya.
Karena cacat formil, Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut substansi dalil yang diajukan pemohon. Permohonan pun dinyatakan tidak dapat diterima atau niet ontvankelijk verklaard.
Dalam permohonannya, pemohon mempersoalkan praktik penghangusan kuota internet yang telah dibeli konsumen. Ia mengaku pernah membeli kuota sebesar 10 GB secara lunas, namun menerima notifikasi bahwa kuota tersebut akan hangus pada tanggal tertentu.
Menurut pemohon, kuota internet yang telah dibayar merupakan hak milik pribadi yang memiliki nilai ekonomis sehingga tidak seharusnya dihapus secara sepihak oleh operator.
Pemohon juga menilai ketentuan tersebut bertentangan dengan prinsip perlindungan hak milik serta menimbulkan ketidakpastian hukum. Ia meminta Mahkamah memaknai pasal tersebut agar mewajibkan mekanisme akumulasi sisa kuota (data rollover) atau pengembalian nilai kuota yang tidak terpakai dalam bentuk pulsa maupun refund proporsional.
Namun karena permohonan dinilai tidak memenuhi syarat formil, Mahkamah tidak menilai pokok perkara maupun konstitusionalitas norma yang diuji. (Dev/I-1)
Kesadaran hukum masyarakat memiliki dua dimensi utama, yakni afektif dan kognitif. Pada dimensi afektif, kepatuhan hukum lahir dari keyakinan bahwa hukum mengandung nilai kebenaran.
Terdapat beberapa hal yang dibicarakan dari dialog tersebut, di antaranya terkait tidak adanya kewajiban untuk menetapkan kenaikan upah minimum 2025 pada 21 November 2024
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari menyambut baik sikap pemerintah yang responsif terhadap putusan MK soal UU Cipta Kerja
Partai Buruh bersama Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menginisiasi hampir 5 juta buruh yang tersebar di 15 ribu pabrik di Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved