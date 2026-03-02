Wakil Presiden RI ke-13 KH. Ma'ruf Amin takziah mendiang Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno(Farhan/MI)

WAKIL Presiden ke-13 Republik Indonesia Maaruf Amin menghadiri prosesi solat jenazah untuk mendiang Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno yang wafat pagi ini, Senin (2/3) karena masalah kesehatan.

Adapun solat jenazah mendiang Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno dilakukan di Masjid Agung Sunda Kelapa, Jakarta Pusat.

Pantauan Media Indonesia dilokasi, peti jenazah Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno digotong oleh 8 prajurit TNI serta satu prajurit yng membawa foto almarhum menuju ruangan masjid pukul 11.15 WIB.

Setelahnya, di dalam ruangan masjid bagian bawah sudah tersedia bangku untuk para tamu yang akan mengikuti prosesi solat jenazah dan prosesi.

KH. Maaruf Amin berpakaian serba putih hadir juga turut menyalami para keluarga almarhum yang sudah ada disana.

Lalu, jenazah kemudian dibawa ke ruang ibadah yang terletak di lantai dua. Kondisi ramai oleh masyarakat yang akan ikut menyolati wakil presiden ke-6 itu.

Selain para tokoh-tokoh nasional yang ikut hadir dalam solat jenazah, ratusan jemaah juga ikut turut solat jenazah.

Rencananya, setelah disolatkan, nantinya jenazah Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno akan dilakukan serah terima untuk prosesi pemakaman di TMP Kalibata setelah ibadah solat zuhur. (H-4)