Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

KH Ma'ruf Amin Hadiri Solat Jenazah Almarhum Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno

Mohamad Farhan Zhuhri
02/3/2026 12:10
KH Ma'ruf Amin Hadiri Solat Jenazah Almarhum Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno
Wakil Presiden RI ke-13 KH. Ma'ruf Amin takziah mendiang Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno(Farhan/MI)

WAKIL Presiden ke-13 Republik Indonesia Maaruf Amin menghadiri prosesi solat jenazah untuk mendiang Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno yang wafat pagi ini, Senin (2/3) karena masalah kesehatan. 

Adapun solat jenazah mendiang Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno dilakukan di Masjid Agung Sunda Kelapa, Jakarta Pusat. 

Pantauan Media Indonesia dilokasi, peti jenazah Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno digotong oleh 8 prajurit TNI serta satu prajurit yng membawa foto almarhum menuju ruangan masjid pukul 11.15 WIB.

Baca juga : Wapres akan Hadiri Resepsi Pernikahan Putra KGPAA Paku Alam X

Setelahnya, di dalam ruangan masjid bagian bawah sudah tersedia bangku untuk para tamu yang akan mengikuti prosesi solat jenazah dan prosesi. 

KH. Maaruf Amin berpakaian serba putih hadir juga turut menyalami para keluarga almarhum yang sudah ada disana. 

Lalu, jenazah kemudian dibawa ke ruang ibadah yang terletak di lantai dua. Kondisi ramai oleh masyarakat yang akan ikut menyolati wakil presiden ke-6 itu.

Selain para tokoh-tokoh nasional yang ikut hadir dalam solat jenazah, ratusan jemaah juga ikut turut solat jenazah. 

Rencananya, setelah disolatkan, nantinya jenazah Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno akan dilakukan serah terima untuk prosesi pemakaman di TMP Kalibata setelah ibadah solat zuhur. (H-4)

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Indriyani Astuti
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved