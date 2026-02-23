Brimob Aniaya Pelajar hingga Tewas, DPR: Polisi Jangan Tutupi Fakta

ilustrasi(Antara)

Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Rano Alfath, mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus penganiayaan yang menewaskan AT (14), seorang pelajar Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Kota Tual, Maluku. Rano menegaskan agar proses hukum terhadap tersangka, Bripda MS, dilakukan secara transparan tanpa ada upaya menutup-nutupi fakta.

"Kami meminta agar kasus ini diusut tuntas secara transparan dan profesional. Jangan sampai ada pihak yang mencoba menutup-nutupi fakta atau menghambat proses hukum. Negara harus hadir untuk memastikan keadilan benar-benar ditegakkan," ujar Rano melalui keterangan tertulis, Senin (23/2/2026).

Selain proses hukum, Rano menyoroti pentingnya jaminan keamanan bagi keluarga korban. Ia meminta penyidik memastikan tidak ada celah bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan intimidasi atau tekanan yang dapat menyurutkan langkah keluarga dalam mencari keadilan.

"Pastikan tidak ada intimidasi kepada keluarga korban. Mereka berhak mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum. Semua proses harus dilakukan secara terbuka agar publik bisa melihat keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu," tegas politisi PKB tersebut.

Meski mengapresiasi kecepatan Polres Tual dalam menetapkan Bripda MS sebagai tersangka, Rano menegaskan bahwa Komisi III DPR RI akan terus mengawal kasus ini hingga ke persidangan. Hal ini dilakukan untuk memastikan komitmen profesionalisme Polri bukan sekadar janji di atas kertas.

"Komitmen transparansi harus dibuktikan dengan tindakan nyata, mulai dari penyidikan hingga persidangan. Kami akan mengawal untuk memastikan proses hukum berjalan tanpa intervensi, tanpa tekanan, dan tanpa kompromi," pungkasnya.

Sebelumnya, anggota Brimob, Bripda MS memukul AT (14 tahun) siswa MTS Negeri Maluku Tenggara hingga meninggal dunia. Kepolisian menyatakan insiden itu bermula ketika Bripda MS sempat tergabung dalam regu patroli satuan Brimob Kompi 1 Batalyon C tengah melaksanakan tugas patroli pukul 22:00 hingga pukul 06:00 WIT pada Kamis (19/2) pagi.

Saat itu, ada dua orang warga sempat melaporkan telah terjadi keributan hingga berbuntut pemukulan di wilayah Fiditan Atas. Anggota brimob pun bergegas dan menumpangi mobil rantis menuju lokasi.

Setibanya di lokasi, ada sejumlah pemuda berkumpul dengan sepeda motor di jalan Imam Mandala dan akhirnya dibubarkan polisi.

Setelah membubarkan sekelompok balapan liar, sekitar sepuluh anggota Brimob bergeser dan meninggalkan lokasi. Sementara Bripda MS masih bertahan dengan beberapa anggota Brimob lain sambil memegang helm taktikal.

Kurang dari sepuluh menit, datang dua pengendara sepeda motor, yakni korban AT (14) dan sang kakak KT (15) yang melaju dari arah Ngadi menuju Tete Pancing.

Bripda MS yang melihat korban dan sang kakak sempat memberikan isyarat dengan cara mengayunkan helm ke udara beberapa kali. Namun karena sepeda motor melaju dengan kecepatan tinggi membuat motor sang kakak korban melewati Bripda MS.

Sementara motor korban AT berada di posisi belakang. Kemudian bagian wajah korban terkena helm taktis yang diayun Bripda MS hingga mengalami luka di bagian pelipis mata hingga terjatuh.

Usai korban terjatuh, motor korban kembali menabrak motor sang kakak yang berada di posisi depan sehingga sang kakak pun terjatuh. Korban AT kemudian dibawa ke RSUD Karel Sadsuitubun, namun nyawa tak bisa tertolong. AT akhirnya dinyatakan meninggal dunia pukul 13:00 WIT.