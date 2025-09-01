Prabowo Undang Pemuka Lintas Agama ke Istana

Headline
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
PRESIDEN Prabowo Subianto mendatangkan sejumlah tokoh lintas agama dan elite politik ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (1/9). Ini disebut sebagai kelanjutan pertemuan antara Kepala Negara dan para pemuka agama yang sempat dilakukan di Hambalang beberapa waktu lalu.
"Kami diundang bersama semua ormas, kalau dua hari lalu kan 16 ormas Islam menghadap di Hambalang, hari ini kemudian diundang semua ormas keagamaan baik muslim maupun nonmuslim," ujar Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf kepada pewarta.
Dia menuturkan, pertemuan kali ini menjadi salah satu upaya koordinasi sekaligus penyampaian aspirasi masyarakat. Tujuannya, kata pria yang karib disapa Gus Yahya itu, ialah untuk memperkuat solidaritas guna meneduhkan situasi saat ini.
Salah satu agenda dalam pertemuan dengan presiden juga disebut bertujuan untuk membahas upaya yang bisa ditempuh agar situasi kondusif. Perwakilan dari Gereja Bethel Injil Nusantara Pendeta Johnny Lokollo menyampaikan, kondusivitas saat ini menjadi hal yang penting.
"Kita mau doakan supaya situasi negara kita bisa kondusif, rakyatnya bisa tenang, semua pejabat negara juga bisa mengerti apa yang dibutuhkan oleh rakyat dan kita doakan supaya semuanya akan berjalan lancar, stabil dan kita bisa hidup sejahtera ya di indonesia yang kita cintai," tuturnya.
Bhante Kamsai Sumano Mahathera menyampaikan, pentingnya untuk menjaga ketenangan di lingkup masyarakat dengan kebijaksanaan yang dimiliki oleh tiap-tiap individu.
"Dari sekarang yang kita usahakan pentingnya menjaga supaya kita kebijaksanaan, demi ketenangan dan bahagia bersama," jelasnya. (P-4)
Presiden Prabowo menyebut laporan yang diterimanya menunjukkan adanya kelompok yang membawa petasan berdaya ledak tinggi saat demontrasi
Koalisi Masyarakat Sipil mengecam pernyataan Prabowo yang menyebut demonstran sebagai pelaku makar dan terorisme.
Para ketua umum partai politik yang hadir ke Istana Negara ialah yang memiliki kursi di DPR.
PRESIDEN Tiongkok Xi Jinping menyambut Menlu Sugiono menghadiri jamuan makan malam sebelum pembukaan KTT Shanghai Cooperation Organisation (SCO) di Tianjin pada Minggu (31/8).
Amnesty menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang melabeli demonstrasi sebagai tindakan makar atau terorisme berlebihan
Fahrur Rozi mengajak masyarakat salin jaga keselamatan diri dan keluarga, keselamatan bangsa dan negara.
16 ormas sepakat bahu-membahu membantu Presiden Prabowo dan pemerintah untuk mengajak masyarakat agar kembali lebih tenang.
PBNU mengeluarkan instruksi resmi kepada seluruh jajaran pengurus dan warga Nahdlatul Ulama untuk menjaga persatuan bangsa serta stabilitas nasional secara menyeluruh.
NU Care-LAZISNU PBNU menyampaikan belasungkawa sekaligus menyerahkan santunan duka ke kediaman keluarga Affan di Dukuh Atas, Menteng, Jakarta Pusat.
Prof Mukri juga mengajak seluruh jajaran dan warga NU di berbagai daerah untuk ikut menenangkan suasana.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved