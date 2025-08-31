PBNU Minta Pemerintah Segera Merespons Positif Aspirasi Masyarakat

Headline
KETUA Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ahmad Fahrur Rozi meminta pemerintah segera merespons secara positif aspirasi masyarakat. Hal itu menjadi upaya yang paling tepat agar kekerasan tidak berlarut.
"Sudah cukup kiranya bagi pemerintah untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dan segera merespons positif, mengambil langkah agar masyarakat dapat kembali bekerja dengan baik dan tenang," kata Fahrur Rozi saat dihubungi, Minggu (31/8).
Setiap warga negara diberikan hak kebebasan berpendapat dan menyampaikan aspirasi masyarakat. Namun sungguh sangat prihatin jika harus diwarnai aksi perusakan fasilitas publik, yang dibangun dari uang rakyat untuk pelayanan masyarakat. Untuk itu ia memohon kepada segenap pihak agar dapat menahan diri dan tidak larut dalam emosi yang berlebihan.
"Mari kita jaga kemananan negara kita, tanah tumpah darah kita tercinta agar tetap aman dan damai, keselamatan bangsa kita menjadi tanggung jawab kita bersama," ujar dia.
Ia berharap tidak ada lagi korban jiwa, maka semua pihak agar lebih bersabar dan lebih tenang. Fahrur Rozi mengajak masyarakat salin jaga keselamatan diri dan keluarga, keselamatan bangsa dan negara.
"Kekacauan tidak menguntungkan kita semua, kita perlu suasana aman damai untuk dapat bekerja dan beribadah, mari berdoa bersama-sama untuk keselamatan bangsa Indonesia," pungkasnya. (H-2)
RAIS Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Miftachul Akhyar, mengajak semua pihak untuk menahan diri dan menjaga perdamaian di tengah situasi Indonesia yang memanas.
Nahdlatul Ulama dan Australia memiliki kemitraan jangka panjang dan sejarah kerja sama untuk mendukung pembangunan Indonesia di tingkat komunitas.
Dalam kalender yang digunakan umat islam, ada bulan tertentu yang dimaknai lebih mulia. Selain Ramadan dan Rajab, Muharram juga menjadi bulan yang dirayakan umat Islam dengan suka cita.
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menguatkan kolaborasi dengan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) untuk bersama-sama mengatasi masalah bangsa yang terjadi.
Sheikh Muhammad bin Abdul Karim al-Issa mengungkapkan pujiannya kepada Nahdlatul Ulama (NU), atas peran dan kiprahnya di bidang kemanusiaan dan dunia internasional.
16 ormas sepakat bahu-membahu membantu Presiden Prabowo dan pemerintah untuk mengajak masyarakat agar kembali lebih tenang.
PBNU mengeluarkan instruksi resmi kepada seluruh jajaran pengurus dan warga Nahdlatul Ulama untuk menjaga persatuan bangsa serta stabilitas nasional secara menyeluruh.
NU Care-LAZISNU PBNU menyampaikan belasungkawa sekaligus menyerahkan santunan duka ke kediaman keluarga Affan di Dukuh Atas, Menteng, Jakarta Pusat.
Prof Mukri juga mengajak seluruh jajaran dan warga NU di berbagai daerah untuk ikut menenangkan suasana.
PBNU menyampaikan permohonan maaf kepada publik atas undangan terhadap akademisi asal Amerika Serikat, Peter Berkowitz, yang memiliki latar belakang zionis.
