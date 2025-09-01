Prabowo: Pembakaran Gedung DPRD adalah Tindakan Makar

Headline
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan aksi pembakaran gedung DPRD yang terjadi di sejumlah daerah bukan lagi bentuk penyampaian aspirasi, melainkan sudah masuk kategori makar.
"Di Sulawesi Selatan ada empat ASN, orang tidak bersalah, orang tidak berpolitik menjadi korban. Gedung DPRD dibakar. Ini tindakan makar, ini bukan penyampaian aspirasi," ujar Presiden Prabowo usai menjenguk korban di RS Polri, Jakarta Timur, Senin (1/10).
Kepala Negara telah memerintahkan seluruh aparat untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Ia memastikan penegakan hukum akan dilakukan tanpa kompromi.
"Jadi, semua aparat negara akan selidiki siapa yang bertanggung jawab," bebernya.
Prabowo juga menyampaikan keprihatinan atas aksi perusakan hingga pembakaran fasilitas publik yang belakangan terjadi. Menurutnya, perbuatan itu sengaja dimunculkan pihak tertentu untuk memancing amarah masyarakat.
"Jadi ini keprihatinan saya, tapi tidak ada masalah, kita akan tegas. Saya dipilih oleh rakyat, saya punya mandat dari rakyat, saya disumpah menjalankan Undang-Undang Dasar dan akan saya jalankan," kata Prabowo. (P-4)
Presiden Prabowo kembali menyinggung isu makar usai demo ricuh. Ia menegaskan tidak gentar menghadapi mafia dalang kerusuhan.
Amnesty menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang melabeli demonstrasi sebagai tindakan makar atau terorisme berlebihan
ICMI mendesak Presiden Prabowo Subianto bergerak cepat mengatasi situasi yang memanas akibat gelombang demonstrasi di Tanah Air.
GELOMBANG demonstrasi dari berbagai elemen masyarakat terus meluas di sejumlah daerah.
Ancaman di sektor politik merupakan tindakan yang mengancam integrasi nasional. Ancaman ini bisa timbul baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
Presiden Prabowo menyebut laporan yang diterimanya menunjukkan adanya kelompok yang membawa petasan berdaya ledak tinggi saat demontrasi
Presiden Prabowo Subianto mendatangkan sejumlah tokoh lintas agama dan elite politik ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (1/9).
Koalisi Masyarakat Sipil mengecam pernyataan Prabowo yang menyebut demonstran sebagai pelaku makar dan terorisme.
Para ketua umum partai politik yang hadir ke Istana Negara ialah yang memiliki kursi di DPR.
