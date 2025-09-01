Headline
Jaga Indonesia

BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia

Prabowo: Pembakaran Gedung DPRD adalah Tindakan Makar

Kautsar Widya Prabowo 
01/9/2025 18:51
Prabowo: Pembakaran Gedung DPRD adalah Tindakan Makar
Presiden Prabowo Subianto(Biro Pers Sekretariat Presiden)

PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan aksi pembakaran gedung DPRD yang terjadi di sejumlah daerah bukan lagi bentuk penyampaian aspirasi, melainkan sudah masuk kategori makar.

"Di Sulawesi Selatan ada empat ASN, orang tidak bersalah, orang tidak berpolitik menjadi korban. Gedung DPRD dibakar. Ini tindakan makar, ini bukan penyampaian aspirasi," ujar Presiden Prabowo usai menjenguk korban di RS Polri, Jakarta Timur, Senin (1/10).

Kepala Negara telah memerintahkan seluruh aparat untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Ia memastikan penegakan hukum akan dilakukan tanpa kompromi.

Baca juga : Amnesty: Pernyataan Prabowo soal Demo Mengarah Makar Berlebihan

"Jadi, semua aparat negara akan selidiki siapa yang bertanggung jawab," bebernya.

Prabowo juga menyampaikan keprihatinan atas aksi perusakan hingga pembakaran fasilitas publik yang belakangan terjadi. Menurutnya, perbuatan itu sengaja dimunculkan pihak tertentu untuk memancing amarah masyarakat.

"Jadi ini keprihatinan saya, tapi tidak ada masalah, kita akan tegas. Saya dipilih oleh rakyat, saya punya mandat dari rakyat, saya disumpah menjalankan Undang-Undang Dasar dan akan saya jalankan," kata Prabowo. (P-4)
 

 



Editor : Akmal
