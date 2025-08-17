Alunan Musik Tradisional Pelajar Belu Sambut Kedatangan Pejabat di Istana

Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
SEBANYAK 17 pelajar dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Sadi Veto Timur turut meramaikan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Mereka menampilkan pertunjukan dengan alat musik tradisional.
Pantauan Metrotvnews.com, belasan pelajar itu tampil gemulai dan apik ketika menyambut kedatangan tamu di belakang Istana Negara. Lagu-lagu yang dimainkan mulai dari daerah, perjuangan, hingga nusantara.
Mereka juga memainkan musik sambil bergoyang mengikuti alunan. Hal ini menjadi daya tarik bagi para tamu hingga kepala negara yang hadir di Istana.
Peringatan upacara HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia akan digelar secara khidmat di Istana Merdeka, Jakarta, pada Minggu, 17 Agustus 2025. Upacara dimulai sekitar pukul 09.40 WIB.
Selain itu, sejak pagi buta, ribuan warga mulai memadati kawasan Istana. Banyak warga mengenakan busana bernuansa merah putih, sebagian lainnya tampil lebih istimewa dengan pakaian adat dari berbagai daerah.
Di momentum Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa bangsa Indonesia siap mempercepat pencapaian swasembada pangan
Kirab Bendera Pusaka dalam peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Minggu 17 Agustus 2025, menghadirkan kisah membanggakan dari para peserta yang terlibat.
Kumpulan 150 ucapan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80 penuh makna, inspiratif, dan menyentuh hati. Cocok untuk caption media sosial, pidato singkat, hingga kartu ucapan Dirgahayu RI.
Gempa bumi bermagnitudo 6,0 mengguncang Kabupaten Poso pada Minggu (17/8) pukul 05.38 WIB, tepat saat masyarakat tengah bersiap memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80
SEBAGAI simpati dalam memperingati HUT ke-80 Republik Indonesia, Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bogor bersama Karang Taruna Kecamatan Sukaraja menyambangi kediaman veteran, Jumat (16/8) malam.
Wapres Gibran terlihat mengenakan pakaian adat Gayo dalam upacara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia
ANTUSIASME masyarakat untuk menghadiri Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Kepresidenan Jakarta kembali memuncak. Tiket undangan
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan tidak ada rencana dari pemerintah untuk mengutip pajak dari amplop nikah.
Pras sapaanya mengatakan belum ada konfirmasi secara resmi karena undangan masih berproses. Namun, secara informal, Prasetyo telah mendapatkan konfirmasi kehadiran mereka.
Hal itu disampaikan Prasetyo menanggapi berbagai usulan dari sejumlah pihak yang mendorong agar pemerintah mempertimbangkan moratorium pembangunan IKN.
Tidak terlihat secara jelas pakaian yang dikenakan Muzakir. Namun, Muzakir masuk melalui pintu Gapura BalI.
