Alunan Musik Tradisional Pelajar Belu Sambut Kedatangan Pejabat di Istana

SEBANYAK 17 pelajar dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Sadi Veto Timur turut meramaikan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Mereka menampilkan pertunjukan dengan alat musik tradisional.

Pantauan Metrotvnews.com, belasan pelajar itu tampil gemulai dan apik ketika menyambut kedatangan tamu di belakang Istana Negara. Lagu-lagu yang dimainkan mulai dari daerah, perjuangan, hingga nusantara.

Mereka juga memainkan musik sambil bergoyang mengikuti alunan. Hal ini menjadi daya tarik bagi para tamu hingga kepala negara yang hadir di Istana.

Peringatan upacara HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia akan digelar secara khidmat di Istana Merdeka, Jakarta, pada Minggu, 17 Agustus 2025. Upacara dimulai sekitar pukul 09.40 WIB.

Selain itu, sejak pagi buta, ribuan warga mulai memadati kawasan Istana. Banyak warga mengenakan busana bernuansa merah putih, sebagian lainnya tampil lebih istimewa dengan pakaian adat dari berbagai daerah.

