Renungan Suci di IKN Berjalan Khidmat Diiringi Orkestra Addie MS

OTORITA Ibu Kota Nusantara (IKN) menggelar giat sakral Renungan Suci di Taman Kusuma Bangsa, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Sabtu (16/8/2025).

Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono itu diiringi langsung oleh Twilite Orchestra yang dipimpin oleh musikus terkenal, Addie MS.

Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan IKN, Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi mengatakan, berbeda pada Renungan Suci tahun 2024, naskah renungan tahun dibacakan oleh Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono.

"Renungan Suci merupakan salah satu agenda utama sebelum upacara tanggal 17. Pembaca naskah adalah Kepala Otorita IKN," katanya.

Jumlah tamu undangan yang hadir mencapai 300 orang, terdiri dari pegawai Otorita dan para investor di IKN. Meski demikian, tidak ada undangan untuk pejabat pemerintah pusat.

"Undangan 300 orang itu mayoritas dari pegawai otorita IKN. Karena ini adalah upacara pertama kali yang diselenggarakan secara internal, kami ingin agar para pegawai bersikap nasionalis dan berkebangsaan," paparnya.

Meski tidak dilaksanakan di Taman Makam Pahlawan, namun Thomas menyebut acara tersebut tetap berjalan khidmat. Menurutnya, di Taman Kusuma Bangsa telah dibangun monumen perjuangan para pahlawan.

"Kita ada monumen, ada patung Soekarno-Hatta. Saya kira ini adalah tempat yang sangat strategis dan kita harapkan acara malam hari ini kita laksanakan penuh Khidmat," sebutnya.

Thomas memastikan, renungan Suci yang digelar di IKN adalah momentum mengenang jasa para pelawan. Terlebih dengan kehadiran Orkestra besutan Addie MS, yang menambah hari suasana malam.

"Saya kira itu makna paling dalam. Oleh karena itu, bagaimana kita meneruskan spirit perjuangan itu untuk generasi milenial, genset yang hari ini kami sudah memulai tinggal di Ibu Kota Nusantara," tutupnya. (H-2)