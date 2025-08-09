Prada Lucky Namo Dimakamkan, Panglima TNI Hingga KSAD Kirim Karangan Bunga

Ilustrasi(MI/PALCE AMALO)

PULUHAN karangan bunga ucapan belasungkawa menghiasi rumah duka mendiang Prada Lucky Chepril Saputra Namo, 23, di RT 27 RW 06 Kelurahan Kuanino, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Sabtu (8/8) siang.

Karangan bunga antara lain berasal dari Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Wakil Panglima TNI Letjen Tandyo Budi Revita, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak, hingga Danrem 161 Wirasakti Kolonel Inf Hendro Cahyono serta dari Gubernur NTT Melkiades Laka Lena dan Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma.

Prada Lucky yang meninggal karena dugaan penganiayaan berat oleh sesama anggota TNI, dimakamkan siang ini di Pekuburan Umum Kapadala, Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja Kupang.

Baca juga : Kasus Kematian Prada Lucky, TNI AD Evaluasi Sistem Pembinaan

Prada Lucky adalah anggota TNI yang baru dia bulan bertugas di Batalion Teritorial Pembangunan (TP) 834 Waka Nga Mere Nagekeo, mengalami luka-luka di bagian punggung hingga lebam di beberapa bagian tubuh.

Ia meninggal pada Rabu (6/8) dalam perawataan di Rumah Sakit Aeramo, Kabupaten Nageko. Saat jenasah tiba di Kupang, ayah Prada Lucky, Marsma Christian minta jenasah diotopsi di rumah sakit, namun gagal sehingga jenasah dibawa ke rumah duka.

"Kami minta pelaku dihukum sesuai aturan yang berlaku," kata Perwakilan Keluarga, Otniel saat menyampaikan 'kata hati' di ibadah penguburan. Ibadah dipimipin Pendeta Lenny Utomo-Walunguru dari jemaat GMIT Batu Karang Kupang. (H-2)