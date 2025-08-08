Kasus Kematian Prada Lucky, TNI AD Evaluasi Sistem Pembinaan

Headline
KEPALA Dinas Penerangan Angkatan Darat, Brigjen TNI Wahyu Yudhayana, menegaskan kasus meninggalnya Prada Lucky Chepril Saputra Namo di Nusa Tenggara Timur akan menjadi bahan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pembinaan prajurit. Prada Lucky diduga tewas akibat penganiayaan oleh seniornya.
Wahyu menjelaskan evaluasi ini bertujuan memastikan peristiwa serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang.
"Peristiwa ini menjadi bahan evaluasi menyeluruh bagi TNI AD untuk melihat kembali sistem pembinaan di seluruh satuan operasional agar kejadian yang merugikan personel seperti ini tidak terulang lagi," kata Wahyu dikutip Antara, Jumat (8/8).
Ia menegaskan TNI AD tidak akan memberi toleransi terhadap kegiatan apa pun baik tradisi kesatuan maupun pembinaan yang berpotensi membahayakan atau merugikan anggota.
"Pimpinan selalu mengingatkan bahwa setiap kegiatan harus dilaksanakan berdasarkan kaidah-kaidah yang bermanfaat bagi pelaksanaan tugas prajurit dan satuan," kata Wahyu.
TNI AD menyampaikan rasa duka mendalam atas wafatnya Prada Lucky. Saat ini investigasi dan pemeriksaan tengah dilakukan secara menyeluruh untuk menegakkan aturan sesuai ketentuan yang berlaku.
"Apabila nantinya ditemukan keterlibatan personel tertentu, mereka akan diproses secara hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya.
Prada Lucky meninggal dunia pada Rabu (6/8) pukul 10.30 Wita, setelah empat hari menjalani perawatan intensif di RSUD Aeramo, Nagekeo, NTT.
Prajurit yang baru dua bulan resmi bergabung dengan TNI AD pada Mei 2025 itu sebelumnya menyelesaikan pendidikan di Buleleng, Bali. Setelahnya, ia ditempatkan di Batalyon Teritorial Pembangunan 834 Waka Nga Mere, Kabupaten Nagekeo.
Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana mengungkapkan, sebanyak 24 orang telah diperiksa terkait kasus kematian Prada Lucky
PANGDAM IX/Udayana, Mayjen TNI Piek Budyakto, menegaskan bahwa investigasi kematian Prada Lucky Chepril Saputra Namo harus dilakukan secara transparan dan profesional
Hidayat berharap kasus kematian Prada Lucky tersebut diproses seadil-adilnya. Ia mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menciptakan kepercayaan dari masyarakat.
ANGGOTA DPR RI menuntut agar penyelidikan terhadap kematian Prada Lucky Namo, prajurit TNI AD yang diduga menjadi korban kekerasan senior, dilakukan secara menyeluruh dan transparan.
ORANGTUA Prada Lucky Namo, seorang prajurit TNI muda yang meninggal dunia diduga akibat penganiayaan oleh seniornya, menuntut agar pelaku dijatuhi hukuman mati.
