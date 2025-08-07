Contoh Susunan Upacara 17 Agustus di Sekolah, Kantor, dan Desa Lengkap

Ilustrasi(freepik)

MENJELANG perayaan 17 Agustus, panitia HUT RI sudah bisa mulai merancang skema upacara pengibaran bendera sebagai bagian dari persiapan teknis. Biasanya upacara berlangsung di pagi hari, sedangkan rangkaian peringatan lainnya bisa disesuaikan.

Susunan upacara pengibaran bendera biasanya dibagi menjadi 3 struktur utama, yaitu persiapan, acara inti, dan penutup. Para penyelanggara umumnya juga mengundang beberapa tokoh penting di daerah tersebut.

Untuk lebih lengkapnya, Anda dapat menyimak ulasan berikut yang membahas mengenai referensi susunan acara dari tingkat satuan pendidikan (sekolah), kantor, hingga desa/ lingkungan setempat.

Susunan Acara di Tingkat Sekolah

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, upacara pengibaran bendera terbagi menjadi 3 bagian. Pada bagian persiapan pihak penyelenggara harus mengatur mulai dari peserta upacara, pasukan barisan, perangkat upacara, hingga Inspektur upacara dan jejeran para petugas.

Kemudian pada bagian inti upacara telah siap dimulai dengan tahapan sebagai berikut:

Pasukan Upacara memasuki lapangan

Komandan Upacara memasuki lapangan

Inspektur Upacara memasuki lapangan

Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara

Pengibaran Bendera Merah Putih disertai lagu Indonesia Raya

Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara

Pembacaan Naskah Proklamasi oleh petugas

Amanat Inspektur

Pembacaan doa oleh (...)

Laporan pemimpin upacara bahwa upacara telah selesai

Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara

Inspektur Upacara meninggalkan podium upacara

Upacara selesai.

Susunan Tim Petugas yang Perlu Dipersiapkan

Inspektur Upacara

Pembawa acara

Pembaca Teks Proklamasi

Paduan suara

Pembaca doa

Pembawa Bendera

Susunan Acara di Tingkat Kantor

Sama seperti di tingkat sekolah, susunan upacara di tingkat kantor bisa aplikasikan dengan sebagai berikut:

1. Persiapan Upacara

Seluruh peserta dan petugas memasuki lapangan

Pasukan barisan menempati posisi

Pengecekan kesiapan upacara oleh Komandan Upacara.

2. Inti Upacara

Komandan Upacara memasuki lapangan

Inspektur Upacara tiba di lokasi

Penghormatan kepada Inspektur Upacara

Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara

Pengibaran Bendera Merah Putih diiringi lagu Indonesia Raya

Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Inspektur

Pembacaan Naskah Proklamasi oleh petugas

Pembacaan Teks Pancasila oleh Inspektur Upacara, diikuti peserta

Pembacaan Pembukaan UUD 1945

Amanat Inspektur Upacara

Menyanyikan lagu wajib nasional

3. Penutup

Pembacaan doa

Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa Upacara selesai

Penghormatan kepada Inspektur Upacara

Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara

Upacara selesai

Pasukan dan peserta dibubarkan

Susunan Acara di Tingkat Desa

Penyelenggaraan pada tingkat desa atau lingkungan setempat biasanya jauh lebih sederhana dibandingkan tingkatan sebelumnya. Pada tingkat desa tidak diperlukan paduan suara dan jarang menyampaikan amanat resmi.

Berikut susunannya:

1. Persiapan

Warga dan peserta mulai berkumpul di lokasi

Petugas upacara bersiap

Pembawa acara membuka kegiatan

2. Upacara Inti

Komandan upacara memasuki lapangan

Kepala Desa selaku Inspektur Upacara memasuki lapangan

Penghormatan kepada Inspektur Upacara

Laporan dari Komandan Upacara

Pengibaran Bendera Merah Putih diiringi lagu Indonesia Raya

Mengheningkan cipta

Pembacaan teks Proklamasi oleh perangkat desa atau tokoh masyarakat.

Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara.

Amanat Inspektur Upacara

Pembacaan doa

3. Penutup

Laporan Komandan Upacara

Penghormatan kepada Inspektur Upacara

Inspektur Upacara meninggalkan lapangan

Upacara selesai

