Contoh Susunan Upacara 17 Agustus di Sekolah, Kantor, dan Desa Lengkap

MENJELANG perayaan 17 Agustus, panitia HUT RI sudah bisa mulai merancang skema upacara pengibaran bendera sebagai bagian dari persiapan teknis. Biasanya upacara berlangsung di pagi hari, sedangkan rangkaian peringatan lainnya bisa disesuaikan.
Susunan upacara pengibaran bendera biasanya dibagi menjadi 3 struktur utama, yaitu persiapan, acara inti, dan penutup. Para penyelanggara umumnya juga mengundang beberapa tokoh penting di daerah tersebut.
Untuk lebih lengkapnya, Anda dapat menyimak ulasan berikut yang membahas mengenai referensi susunan acara dari tingkat satuan pendidikan (sekolah), kantor, hingga desa/ lingkungan setempat.
Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, upacara pengibaran bendera terbagi menjadi 3 bagian. Pada bagian persiapan pihak penyelenggara harus mengatur mulai dari peserta upacara, pasukan barisan, perangkat upacara, hingga Inspektur upacara dan jejeran para petugas.
Kemudian pada bagian inti upacara telah siap dimulai dengan tahapan sebagai berikut:
Sama seperti di tingkat sekolah, susunan upacara di tingkat kantor bisa aplikasikan dengan sebagai berikut:
Penyelenggaraan pada tingkat desa atau lingkungan setempat biasanya jauh lebih sederhana dibandingkan tingkatan sebelumnya. Pada tingkat desa tidak diperlukan paduan suara dan jarang menyampaikan amanat resmi.
Berikut susunannya:
