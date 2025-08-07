Contoh Susunan Upacara 17 Agustus di Sekolah, Kantor, dan Desa Lengkap

Headline
Ekonomi Tumbuh sebagai Paradoks

Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.

Abi Rama
07/8/2025 10:30
Ilustrasi(freepik)

MENJELANG perayaan 17 Agustus, panitia HUT RI sudah bisa mulai merancang skema upacara pengibaran bendera sebagai bagian dari persiapan teknis. Biasanya upacara berlangsung di pagi hari, sedangkan rangkaian peringatan lainnya bisa disesuaikan.

Susunan upacara pengibaran bendera biasanya dibagi menjadi 3 struktur utama, yaitu persiapan, acara inti, dan penutup. Para penyelanggara umumnya juga mengundang beberapa tokoh penting di daerah tersebut.

Untuk lebih lengkapnya, Anda dapat menyimak ulasan berikut yang membahas mengenai referensi susunan acara dari tingkat satuan pendidikan (sekolah), kantor, hingga desa/ lingkungan setempat.

Susunan Acara di Tingkat Sekolah

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, upacara pengibaran bendera terbagi menjadi 3 bagian. Pada bagian persiapan pihak penyelenggara harus mengatur mulai dari peserta upacara, pasukan barisan, perangkat upacara, hingga Inspektur upacara dan jejeran para petugas.

Kemudian pada bagian inti upacara telah siap dimulai dengan tahapan sebagai berikut:

  • Pasukan Upacara memasuki lapangan
  • Komandan Upacara memasuki lapangan
  • Inspektur Upacara memasuki lapangan
  • Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara
  • Pengibaran Bendera Merah Putih disertai lagu Indonesia Raya
  • Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara
  • Pembacaan Naskah Proklamasi oleh petugas
  • Amanat Inspektur 
  • Pembacaan doa oleh (...) 
  • Laporan pemimpin upacara bahwa upacara telah selesai
  • Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara
  • Inspektur Upacara meninggalkan podium upacara
  • Upacara selesai.

Susunan Tim Petugas yang Perlu Dipersiapkan

  • Inspektur Upacara
  • Pembawa acara
  • Pembaca Teks Proklamasi
  • Paduan suara
  • Pembaca doa
  • Pembawa Bendera

Susunan Acara di Tingkat Kantor

Sama seperti di tingkat sekolah, susunan upacara di tingkat kantor bisa aplikasikan dengan sebagai berikut:

1. Persiapan Upacara

  • Seluruh peserta dan petugas memasuki lapangan
  • Pasukan barisan menempati posisi
  • Pengecekan kesiapan upacara oleh Komandan Upacara.

2. Inti Upacara

  • Komandan Upacara memasuki lapangan
  • Inspektur Upacara tiba di lokasi
  • Penghormatan kepada Inspektur Upacara
  • Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara
  • Pengibaran Bendera Merah Putih diiringi lagu Indonesia Raya
  • Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Inspektur
  • Pembacaan Naskah Proklamasi oleh petugas
  • Pembacaan Teks Pancasila oleh Inspektur Upacara, diikuti peserta
  • Pembacaan Pembukaan UUD 1945
  • Amanat Inspektur Upacara
  • Menyanyikan lagu wajib nasional 

3. Penutup

  • Pembacaan doa
  • Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa Upacara selesai
  • Penghormatan kepada Inspektur Upacara
  • Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara
  • Upacara selesai
  • Pasukan dan peserta dibubarkan

Susunan Acara di Tingkat Desa

Penyelenggaraan pada tingkat desa atau lingkungan setempat biasanya jauh lebih sederhana dibandingkan tingkatan sebelumnya. Pada tingkat desa tidak diperlukan paduan suara dan jarang menyampaikan amanat resmi. 

Berikut susunannya:

1. Persiapan

  • Warga dan peserta mulai berkumpul di lokasi
  • Petugas upacara bersiap
  • Pembawa acara membuka kegiatan

2. Upacara Inti

  • Komandan upacara memasuki lapangan
  • Kepala Desa selaku Inspektur Upacara memasuki lapangan
  • Penghormatan kepada Inspektur Upacara
  • Laporan dari Komandan Upacara
  • Pengibaran Bendera Merah Putih diiringi lagu Indonesia Raya 
  • Mengheningkan cipta
  • Pembacaan teks Proklamasi oleh perangkat desa atau tokoh masyarakat.
  • Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara.
  • Amanat Inspektur Upacara 
  • Pembacaan doa 

3. Penutup

  • Laporan Komandan Upacara
  • Penghormatan kepada Inspektur Upacara
  • Inspektur Upacara meninggalkan lapangan
  • Upacara selesai

(Pemkab Jember/medcom/Z-2)
 

 



Editor : Thalatie Yani
