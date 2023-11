Komisi I DPR Pastikan Uji Kelayakan Calon Panglima TNI Senin Depan

KETUA Komisi I DPR RI Meutya Hafid memastikan bahwa Komisi I DPR akan menggelar uji kepatutan dan kelayakan calon tunggal Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto pada Senin 13 November 2023. "Penyampaian visi-misi yang biasa disebut fit and proper test itu akan dilakukan hari Senin tanggal 13 November pagi," kata Meutya di Jakarta, Kamis (9/11). Dia menjelaskan bahwa sebelum fit and proper test terhadap calon Panglima TNI digelar, akan didahului dengan rangkaian verifikasi administrasi yang dimulai pada Jumat (10/11). Baca juga: Terima Surpres Calon Panglima TNI, Lodewijk Paparkan Rangkaian Mekanisme di DPR Meutya mengatakan calon Panglima TNI akan diminta untuk melengkapi sejumlah berkas yaitu daftar riwayat hidup, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) tahun 2022, Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak tahun 2022, dan surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah. Meutya menjelaskan bahwa proses fit and proper test dengan agenda penyampaian visi-misi itu akan dijadwalkan berlangsung secara terbuka selama 30 menit. "Nanti jikalau ada pendalaman yang mungkin memerlukan kerahasiaan maka rapat akan ditutup, tapi dibuka dulu di awal untuk bisa diketahui publik semua apa visi misi dari calon panglima," ujarnya. Setelah proses tersebut, kata dia, Komisi I DPR akan langsung memberikan persetujuan dalam rapat internal terkait hasil fit and proper test yang diikuti oleh calon Panglima TNI. Baca juga: Agus Subiyanto Jadi Calon Panglima TNI, Puan: Siap Ditindaklanjuti Sesuai Mekanisme "Kemudian di hari itu juga kami akan lakukan verifikasi faktual, datang ke kediaman pribadi beliau, tempatnya kita masih belum tahu, tapi itu juga direncanakan selesai seluruhnya di tanggal 13 November," katanya. Setelah verifikasi faktual, Meutya mengatakan Komisi I DPR akan bersurat kepada pimpinan DPR untuk meminta persetujuan pada Rapat Paripurna DPR RI atas hasil fit and proper test calon Panglima TNI. (RO/S-3)

