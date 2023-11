Anies Hormati Keputusan MKMK

BAKAL calon presiden Anies Rasyid Baswedan buka suara mengenai putusan pemberhentian Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

Dia meyakini keputusan yang diambil MKMK telah objektif dan berdasarkan informasi yang benar.

"Kita hormati putusan Majelis Kehormatan, dan Majelis Kehormatan pasti melakukan proses yang obyektif, transparan, mengandalkan pada data, dan informasi sahih," ujarnya usai menghadiri Sarasehan 100 Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) di Jakarta, Rabu (8/11).

Dia berharap putusan MKMK itu dapat menjaga kehormatan MK. Pasalnya, MK merupakan lembaga mahkamah tertinggi di Tanah Air.

“Mahkamah Konstitusi adalah salah satu mahkamah tertinggi di republik ini. Kita bicara konstitusi saja sudah tinggi," kata Anies.

"Ini mahkamahnya konstitusi, dan di situ ada Majelis Kehormatan MK, jadi tingginya tinggi ini. Karena ini sudah tuntas, selesai, kita hormati putusannya dan mudah-mudahan kita bisa terus menjaga marwah MK," sambung Anies.

Diketahui MKMK menetapkan Anwar Usman melakukan pelanggaran berat. Hal itu sesuai dengan putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023 terkait dugaan pelanggaran etik Hakim Mahkamah Konstitusi. ((Z-5)