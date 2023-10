Airlangga Akui Gibran Masuk Bursa Bakal Cawapres Koalisi Indonesia Maju

KETUA Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan nama calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju akan diumumkan dalam waktu dekat. Ia mengamini putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka masuk dalam bursa calon wakil presiden (cawapres) berpasangan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Kita tunggu dari MK (Mahkamah Konstitusi)," ujar Airlangga pada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/10).

Saat ini di MK tengah bergulir sengketa gugatan batas usia calon presiden dan wakil presiden. Gibran digadang-dagang diusulkan sebagai bakal calon wakil presiden. Namun, Undang-Undang No.7/2017 tentang Pemilu, mensyaratkan batas usia minimal 35 tahun. Gibran belum mencapai usia itu.

Airlangga menuturkan rapat sekretaris jenderal antarpartai sudah dilakukan untuk membahas visi dan misi calon presiden. Mengenai nama calon wakil presiden, ia mengaku masih dirapatkan antarpartai.

"Akan dirapatkan antar partai. As soon as possible (targetnya)," ujar Airlangga.

Saat ditanya namanya masuk juga dalam bakal calon yang akan diusulkan, Airlangga mengatakan masih melihat kondisi. "Kita monitor," ucapnya. (Z-3)