Anwar Hafid Raih Top Legislator Award for Personal Branding 2023

ANGGOTA Komisi II DPR dari daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, meraih penghargaan Top Legislator Award For Personal Branding 2023. Penghargaan ini diterimanya secara virtual dalam Awarding Ceremony Top Legislator Award & Top Senator Award 2023 For Personal Branding pada Rabu (8/2).

Berdasarkan hasil penilaian panitia penyelenggara ajang penghargaan itu, Suarapemerintah.id dan Tras N Co Indonesia, ada lebih dari 2.400 ulasan tentang Anwar Hafid di halaman internet dan lebih dari 600-an pemberitaan di berbagai media online dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. "Terima kasih dan kami ucapkan selamat kepada Bapak Drs. H. Anwar Hafid, M.Si., legislator dari Fraksi Partai Demokrat yang telah meraih penghargaan Top Legislator Award for Personal Branding 2023 kategori daerah pemilihan Sulawesi Tengah," ujar Arief dalam keterangan tertulis, Kamis (9/2).

Pada acara yang sama, CEO Tras n Co Indonesia Tri Raharjo mengatakan Top Legislator Award For Personal Branding 2023 sebagai bentuk apresiasi yang diberikan kepada anggota legislatif di Indonesia yang berhasil menjalankan personal brandingnya melalui digital. "Saya berharap penghargaan Top Legislator Award for Personal Branding ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap para anggota yang berhasil meraih penghargaan," tutup Tri.

Pria kelahiran Morowali, Sulawesi Tengah 14 Agustus 1969, itu mengawali kariernya di dunia politik sejak 2007 saat maju sebagai calon Bupati Morowali dan berhasil terpilih. Kesuksesan di periode pertama memimpin Morowali mengantarkannya untuk kembali memimpin Morowali melalui kemenangan besar di Morowali di Pilkada 2012 hingga mengakhiri masa jabatannya pada 2018.

Maju pada Pemilu Legislatif 2019, Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Tengah tersebut menjadi anggota DPR Dapil Sulawesi Tengah dan berhasil mengantarkannya menjadi wakil rakyat periode 2019 hingga 2024. Saat ini ia mengemban amanah sebagai anggota Komisi V DPR Fraksi Partai Demokrat. (OL-14)