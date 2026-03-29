Motor Listrik Jadi Pilihan Mobilitas Efisien Setelah Lebaran

USAI perayaan Idul Fitri, masyarakat Indonesia mulai kembali menjalani aktivitas dan rutinitas harian. Momentum ini juga dimanfaatkan sebagai titik awal untuk meningkatkan produktivitas sekaligus beralih ke gaya hidup yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

Seiring dengan meningkatnya mobilitas pascalibur panjang, kebutuhan akan kendaraan yang praktis dan hemat biaya semakin relevan. Motor listrik pun hadir sebagai alternatif transportasi yang dinilai mampu menjawab kebutuhan tersebut, terutama di kawasan perkotaan.

Salah satu produsen kendaraan listrik, United E-Motor, menawarkan berbagai pilihan motor listrik untuk menunjang aktivitas harian masyarakat. Produk-produk yang dihadirkan dirancang dengan teknologi modern serta efisiensi energi yang lebih baik dibandingkan kendaraan berbahan bakar konvensional.

Baca juga : Promo dan Edukasi Jadi Strategi Bangun Kepercayaan Konsumen pada Motor Listrik

Salah satu model yang ditawarkan adalah United MT1500 yang mengusung desain modern sporty dan ditujukan untuk penggunaan harian. Motor ini memiliki tenaga maksimal 2700 watt, kecepatan hingga 70 km per jam, serta jarak tempuh mencapai 80 km dalam sekali pengisian daya. Selain itu, tersedia tiga mode kecepatan dan sistem pengisian langsung dari listrik rumah dengan daya minimal 900 VA.

Dari sisi operasional, motor listrik dinilai lebih efisien karena tidak memerlukan bahan bakar minyak dan hanya mengandalkan pengisian listrik. Selain itu, kendaraan ini juga tidak menghasilkan emisi gas buang sehingga lebih ramah lingkungan. Kemudahan pengisian daya tanpa infrastruktur khusus menjadi nilai tambah bagi pengguna di perkotaan.

Selain MT1500, lini produk United E-Motor juga mencakup berbagai tipe lain seperti T1800, TX Series, hingga C2000 yang menawarkan kapasitas baterai lebih besar untuk perjalanan lebih jauh. Sementara itu, RX6000 hadir sebagai varian dengan performa tinggi bagi pengguna yang membutuhkan tenaga lebih besar dan daya jelajah lebih kuat.

Baca juga : Insentif Harga Jadi Strategi Dorong Adopsi Motor Listrik Awal Tahun

Direktur PT Terang Dunia Internusa Tbk, Andrew Mulyadi, menyampaikan bahwa momentum pasca-Lebaran menjadi waktu yang tepat untuk beralih ke pola mobilitas yang lebih efisien.

"Momentum setelah Lebaran adalah waktu yang tepat untuk kembali bergerak dengan cara yang lebih cerdas. Motor listrik bukan hanya solusi mobilitas, tetapi juga bagian dari gaya hidup masa depan yang lebih efisien, hemat, dan ramah lingkungan," ujarnya.

Dengan berbagai keunggulan tersebut, motor listrik dinilai dapat menjadi pilihan mobilitas yang relevan bagi masyarakat dalam mendukung aktivitas sehari-hari, sekaligus berkontribusi terhadap pengurangan emisi dan efisiensi biaya transportasi. (Fal/E-1)