Jangan Asal Tinggal! Ini 6 Rahasia Motor Listrik Tetap Aman saat Ditinggal Mudik

ilustrasi(United Motor)

Mudik Lebaran menjadi momen yang dinanti, namun meninggalkan kendaraan listrik (EV) di rumah dalam waktu lama memerlukan perhatian khusus. Berbeda dengan motor bensin, motor listrik memiliki komponen baterai dan sistem manajemen energi yang tetap bekerja meski sedang tidak digunakan.

Agar performa kendaraan tetap optimal dan siap dipacu sekembalinya Anda dari kampung halaman, berikut adalah panduan komprehensif merawat motor listrik saat ditinggal mudik sesuai rekomendasi ahli teknologi EV.

1. Manajemen MCB: Kapan Harus Dimatikan?

Banyak pengguna ragu apakah harus mematikan Mini Circuit Breaker (MCB). MCB berfungsi sebagai pemutus arus antara baterai dan dinamo. Jika Anda mudik dalam durasi standar (1-2 pekan), sebaiknya MCB tetap dalam posisi ON.

Dengan sistem tetap aktif, fitur pintar seperti pelacak GPS dan konektivitas aplikasi tetap berfungsi. Ini memudahkan Anda memantau posisi kendaraan secara real-time dari jarak jauh melalui smartphone. Namun, jika rencana pergi lebih dari satu bulan, disarankan mematikan MCB untuk mencegah pengosongan daya (drainase) total akibat sistem elektronik yang terus siaga.

2. Aturan Emas Pengisian Daya: Jangan 0 persen, Jangan 100 Persen

Kesalahan umum adalah mengisi daya hingga penuh (100%) sebelum ditinggal lama. Sebaliknya, membiarkan daya dalam kondisi 0% (kosong total) dalam waktu lama juga bisa membuat baterai mengalami penurunan performa. Oleh karena itu, idealnya, selalu pastikan sisa daya minimal 50% sebelum ditinggalkan.

Kondisi setengah penuh memberikan stabilitas kimiawi pada sel baterai, mencegah stres akibat voltase tinggi atau risiko deep discharge yang dapat merusak umur pakai baterai secara permanen.

3. Stabilitas Kendaraan dengan Standar Tengah

Selalu gunakan standar tengah saat memarkir motor dalam waktu lama. Hal ini memiliki manfaat teknis yang signifikan:

Menjaga Suspensi: Mengurangi beban berlebih pada satu sisi shockbreaker secara terus-menerus.

Mengurangi beban berlebih pada satu sisi shockbreaker secara terus-menerus. Kesehatan Ban: Mencegah terjadinya flat spot atau perubahan bentuk ban akibat tekanan statis di satu titik dalam waktu lama.

Mencegah terjadinya atau perubahan bentuk ban akibat tekanan statis di satu titik dalam waktu lama. Keamanan Fisik: Motor lebih stabil dan tidak mudah roboh jika tersenggol atau terjadi pergeseran permukaan tanah.

4. Optimalisasi Keamanan Berlapis

Kendaraan yang ditinggal lama sering menjadi sasaran pencurian. Gunakan strategi keamanan berlapis:

Fitur Keyless & Alarm: Pastikan fitur alarm pada sistem keyless dalam kondisi aktif untuk memberikan peringatan suara jika ada getaran mencurigakan.

Pastikan fitur alarm pada sistem keyless dalam kondisi aktif untuk memberikan peringatan suara jika ada getaran mencurigakan. Kunci Mekanis: Tambahkan pengamanan ekstra dengan kunci cakram atau rantai pada roda depan. Ini memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan.

Tambahkan pengamanan ekstra dengan kunci cakram atau rantai pada roda depan. Ini memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan. Cek Tekanan Ban: Pastikan tekanan ban ideal sebelum ditinggal agar ban tidak kempis total yang dapat membebani struktur velg.

5. Gunakan Kunci Ganda

Tambahkan pengamanan ekstra dengan menggunakan kunci ganda, seperti kunci cakram atau rantai yang dipasang pada roda depan, untuk meningkatkan keamanan kendaraan. Kendaraan yang ditinggal dalam waktu lama sering menjadi sasaran pencurian karena dianggap tidak diawasi. Dengan memasang kunci tambahan, seperti kunci setang, kunci roda, atau pengaman rantai, risiko pencurian dapat berkurang karena pelaku akan membutuhkan waktu dan usaha lebih untuk membobolnya.

6. Aktifkan Fitur Alarm

Pastikan fitur alarm pada sistem keyless diaktifkan agar memberikan perlindungan tambahan apabila terjadi gangguan atau percobaan pencurian pada kendaraan.

Kesimpulan

Kunci utama merawat motor listrik saat mudik adalah menjaga keseimbangan daya baterai dan memastikan sistem keamanan aktif. Dengan mengikuti langkah di atas, motor Anda akan tetap prima saat digunakan kembali untuk beraktivitas pasca-Lebaran. (Ant/E-3)