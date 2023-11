Film Bardion Gandeng All New Honda Civic Type R

FILM tokusatsu buatan Indonesia asli, Bardion, sedang persiapan untuk peluncuran episode perdananya pada 4 November 2023. Film bergenre super hero dengan nuansa Jepang ini bekerja sama dengan All New Honda Civic Type R (PT Honda Prospect Motor). Kolaborasi ini menghasilkan kreasi All New Honda Civic Type R versi Bardion.

Kreasi kolaborasi yang dihadirkan antara dua belah pihak ini tak lain ialah All New Honda Civic Type R dengan konsep itasha dari Jepang. Mobil punya balutan premium serta permainan warna dasar yang diturunkan dari warna Bardion.

Di kedua sisi mobil All New Honda Civic Type R menampilkan original art dari Bardion yang sedang melangkah maju ke depan dan logo-logo dari semua kolaborator di proyek tersebut. Mobil ini hanya khusus dipajang pada acara Indonesia Comiccon 2023.

Kreator dan executive producer dari Bardion, Yudi Tukiaty, mengungkapkan pada dasarnya influensi film Bardion ialah negeri sakura yang memang menjadi sumber inspirasi dunia untuk film bergenre tokusatsu. Tokusatsu dalam bahasa Jepang berarti special effect.

"Saya sangat senang dengan sambutan hangat dari Honda Indonesia. Semua mobil di film Bardion menggunakan mobil ranges dari Honda mulai dari Honda Civic RS, Honda HR-V dan Honda WR-V. Sewaktu kecil dulu, saya selalu terkesima dengan All New Honda Civic Type R. Mobil sport All New Honda Civic Type R dengan badge logo merah menggambarkan banyak mimpi anak muda dan persepsi tentang mobil sport yang andal. Film Bardion ditujukan untuk anak muda penggemar film superhero, anime dan game," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (7/11).

Executive Producer film Bardion Agusleo Halim menambahkan superhero dari Bardi smarthome itu memiliki banyak startegic brand collaborator. Biar Bardion lahir di Indonesia tetapi kiblat film ini ialah tokusatsu Jepang. Kehadiran Honda menjadi brand collaborator selain memilik DNA yang sama, mengukuhkan brand tersebut menjadi top of mind untuk kiblat segementasi pasar anak muda yang suka bermain gim, nonton anime, dan penggemar tokusatsu.

Digital Section Head PT Honda Prospect Motor Ferry Kurniawan mengatakan bahwa pihaknya melihat acara seperti ini mengalami perkembangan dari segi popularitas terutama di kalangan anak muda. Selain itu perusahaan juga ikut mendukung kreativitas anak muda sekaligus mendekatkan produk-produk terhadap mereka. (Z-2)