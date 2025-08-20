Potret Luar Angkasa Ungkap Kaldera Neraka Supervulkanik di Jepang yang Mencakup 17 Gunung Berapi

Aso Caldera, supervulkan di Jepang, memiliki 17 gunung berapi dengan puncak Nakadake yang aktif. (NASA)

FOTO menakjubkan ini menampilkan keindahan alami Aso Caldera di Jepang, yang berbentuk seperti mangkuk raksasa. Kawah ini terdiri dari 17 gunung berapi yang berbeda, yang merupakan sisa dari letusan besar lebih dari 200.000 tahun lalu. Foto tersebut diambil di Aso Caldera, Jepang, pada 18 November 2012.

Aso Caldera, yang juga dikenal sebagai Gunung Aso atau Asosan, terletak di jantung Kyushu, pulau ketiga terbesar dari empat pulau utama Jepang. Struktur yang menakjubkan ini memiliki diameter hingga 15 mil (24 kilometer) dan dikelilingi oleh punggungan berbentuk cincin yang menjulang setinggi sekitar 4.000 kaki (1.200 meter).

Kaldera ini adalah rumah bagi 17 gunung berapi yang berbeda, mulai dari saluran kecil yang terletak di tengah pemandangan hingga gunung-gunung besar yang menjulang tinggi di atas sekitarnya. Lima kerucut terbesar di daerah ini: Takadake, Nekodake, Nakadake, Kishimadake, dan Eboshidake yang terkelompok di dekat pusat kaldera dan secara umum dikenal sebagai "Aso Gogaku." Masing-masing puncak ini lebih tinggi dari tepi luar kaldera.

Berdasarkan Program Vulkanisme Global dari Smithsonian Institution, Nakadake termasuk salah satu gunung berapi paling aktif di Jepang dan terakhir kali meletus pada Oktober 2021. Dua gunung berapi sentral lainnya, Kishimadake dan Eboshidake, juga aktif namun belum meletus selama ratusan atau bahkan ribuan tahun.

Sebuah studi pada 2018 mengungkapkan bahwa ketiga puncak aktif di Aso Caldera terbentuk dari ruang magma besar yang berada sekitar 4 mil (6 km) di bawah permukaan. Secara keseluruhan, Aso Caldera termasuk salah satu dari sembilan "supervolcano" di bumi. Jaringan gunung berapi di sana memiliki potensi untuk meletus sekaligus dalam satu ledakan besar. Tapi, sama seperti superstruktur lainnya, seperti Yellowstone, kemungkinan itu terjadi dalam waktu dekat atau jauh sangat kecil.

Menurut Observatorium Bumi NASA, hari ini, tanah antara gunung berapi utama dan tepi luar sebagian besar ditutupi oleh area perkotaan dan bangunan pertanian, yang membuatnya terlihat seperti bintik abu-abu dan putih. Namun di masa lalu, sebagian besar dasar kaldera pasti ditutupi oleh tiga danau kuno yang sekarang sudah mengering.

Sungai-sungai purba yang dulunya mengalirkan danau-danau ini juga mengukir sebuah pembukaan di dinding barat kaldera, yang kini menjadi satu-satunya jalur utama untuk masuk dan keluar dari kaldera.

Beberapa mata air panas juga tersebar di seluruh kaldera, termasuk Jigoku, yang berarti "neraka" dalam bahasa Jepang.

Sejarah yang Mengguncang

Menurut Earth Observatory, Aso terbentuk dari empat letusan piroklastik besar yang terjadi antara 300.000 hingga 90.000 tahun yang lalu. Mayoritas wilayah Kyushu tertutup oleh batuan vulkanik yang disebut tefra, hasil dari letusan-letusan tersebut.

Endapan abu yang tebal dari letusan keempat dan terbesar juga ditemukan di Pulau Hokkaido, sekitar 900 mil (1.450 km) ke utara kaldera. Para ahli kini percaya bahwa letusan ini mencapai level 8 pada indeks eksplosivitas vulkanik, tingkat tertinggi yang memungkinkan semua letusan, dan itulah mengapa Aso masih dianggap sebagai supervulkan.

Kyushu dan sisa Jepang terletak di sepanjang Cincin Api Pasifik, busur sepanjang sekitar 25.000 mil (40.000 km) yang mengelilingi sebagian besar cekungan Samudera Pasifik, di mana lempeng tektonik saling bertabrakan. Wilayah ini mengandung sekitar tiga perempat dari gunung berapi di darat di dunia dan menjadi lokasi sekitar 90% dari semua gempa bumi.

Aso terletak tepat di atas dua garis patahan yang berpotongan antara Lempeng Okinawa dan Lempeng Amur, di mana Lempeng Pasifik yang lebih besar menyusup di bawah keduanya, yang kemungkinan berkontribusi pada masa lalu yang meletus. (Livescience/Z-2)