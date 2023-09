Bengkel Astra Daihatsu Sediakan Uji Emisi Kendaraan

ASTRA Daihatsu berkontribusi untuk mendukung program pemerintah dalam menurunkan tingkat polusi udara khususnya di Provinsi DKI Jakarta dengan memberikan uji emisi gratis kepada para pelanggan Daihatsu. Pekan uji emisi ini dilaksanakan pada 4 September - 31 Desember 2023.

Terdapat 8 titik bengkel Astra Daihatsu yang telah terintegrasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) di Provinsi DKI Jakarta yang dapat melayani uji emisi kendaraan pelanggan Daihatsu secara gratis adalah :

Jakarta Utara

- Astra Daihatsu Sunter

- Astra Daihatsu Kelapa Gading

- Astra Daihatsu Pluit

Jakarta Timur

- Astra Daihatsu Pramuka

Jakarta Pusat

- Astra Daihatsu Jayakarta

Jakarta Selatan

- Astra Daihatsu Radio Dalam

- Astra Daihatsu Palmerah

- Astra Daihatsu Pondok Pinang

Pelanggan Daihatsu yang ingin mendapatkan gratis uji emisi dapat melakukan booking melalui website official Astra Daihatsu, aplikasi DaihatsuKu dan Daihatsu Access 1500-898 terlebih dahulu, agar tidak perlu menunggu antrian. Bagi pelanggan Daihatsu yang akan melakukan perawatan berkala dan perbaikan kendaraan di bengkel Astra Daihatsu tersebut juga akan secara otomatis mendapatkan uji emisi gratis dan sertifikat.

“Astra Daihatsu memberikan layanan uji emisi gratis ini sebagai kontribusi Astra Daihatsu untuk mendukung program pemerintah dalam mengurangi tingkat polusi udara yang ada di Jakarta, semoga dengan adanya layanan ini dapat bermanfaat untuk kita semua warga DKI Jakarta,” ujar Marketing & Customer Relation Division Head Astra Daihatsu Tri Mulyono.

Alamat Cabang Astra Daihatsu :

- Astra Daihatsu Sunter: Jl Yos Sudarso Kav 24, Sungai Bambu, Tanjung Priuk, Jakarta Utara 14330, Telp: (021) 6510300.

- Astra Daihatsu Kelapa Gading: Jl Pegangsaan Indah Barat, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250, Telp: (021) 29832010

- Astra Daihatsu Pluit: Jl Raya Pluit Selatan No 4, Penjaringan, Penjaringan, Jakarta Utara 14440, Telp: (021) 6690755

- Astra Daihatsu Pramuka: Jl Pramuka No 8, Utan Kayu Utara, Matraman, Jakarta Timur 13120, Telp: (021) 8570555

- Astra Daihatsu Jayakarta: Jl Pangeran Jayakrta No 28, Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat 10730, Telp: (021) 6590600

- Astra Daihatsu Radio Dalam: Jl Radio Dalam No 20, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12140, Telp : (021) 7291008

- Astra Daihatsu Palmerah: Jl Kebayoran Lama No 57, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210, Telp: (021) 53670410

- Astra Daihatsu Pondok Pinang: Jl Ciputat Raya No 22, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, 12310, Telp: (021) 7651644

