Mitsubishi Motors Luncurkan Kampanye 'Loyal Customer' 

PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) meluncurkan program khusus bertajuk kampanye 'Loyal Customer. Lewat promo spesial ini, MMKSI mengundang seluruh pengguna kendaraan Mitsubishi Motors untuk datang dan berkunjung ke diler resmi 3S terdekat di seluruh Indonesia.

Konsumen bisa mendapatkan promosi eksklusif untuk merawat kendaraan agar tetap selalu berada dalam kondisi optimal, sekaligus untuk menikmati layanan berkualitas dari Mitsubishi Motors. Kampanye ini akan berlangsung selama periode 1-30 November 2023.

Penawaran ini tidak hanya berlaku untuk para pemilik model baru, namun juga kendaraan model lama yang sudah berstatus discontinued atau tidak lagi diproduksi, termasuk di antaranya Mitsubishi Mirage, Delica, T120SS, Outlander Sport, dan lainnya. Seluruh penawaran spesial melalui kampanye ini adalah bagian dari komitmen berkelanjutan MMKSI terhadap kepuasan pelanggan serta untuk menguatkan kembali komitmen terhadap kualitas dan keamanan kendaraan.

Baca juga: MMKSI Resmikan Tiga Diler Mitsubishi Motors di Jabodetabek

Director of After Sales Division MMKSI Eiichiro Hamazaki mengungkapkan, perusahaannya sangat menghargai pelanggan dan ingin mengekspresikan rasa terima kasih kepada mereka yang setia. Untuk menjaga loyalitas pengguna Mitsubishi Motors di Indonesia, MMKSI meluncurkan kampanye 'Loyal Customer' untuk memberikan layanan terbaik bagi mereka.

"Melalui kampanye ini, seluruh pelanggan kendaraan Mitsubishi Motors dapat menikmati berbagai manfaat, termasuk diskon hingga 25% untuk suku cadang (Oli mesin dan Filter Oli) dan penawaran istimewa untuk komponen seperti aki dan ban. Kami mengundang semua pengguna setia kendaraan Mitsubishi Motors untuk merasakan manfaat penuh dari promo bulan ini, dengan harapan bahwa baik pemilik model lama maupun yang terbaru dapat menikmati layanan lengkap dari diler kami,” ujar Eiichiro Hamazaki.

Baca juga: Perkuat Jaringan di Sumatra Utara, MMKSI Resmikan Diler Sardana Kisaran

Bagi pemilik model Pajero Sport, Outlander Sport, Mirage, Delica, Eclipse Cross, L300, dan T120SS berhak mendapatkan potongan harga sebesar 25% untuk pembelian Engine Oil dan diskon 10% untuk Oil Filter.

untyk model L300, Xpander, Xpander Cross, Pajero Sport, dan All New Pajero Sport mendapatkan pottongan harga sebesar 10% untuk pembelian Battery/Aki. Khusus bagi pengguna Pajero Sport, dan All New Pajero Sport, tersedia penawaran Buy 1 get 1 untuk pembelian ban (syarat & ketentuan berlaku). (RO/S-3)