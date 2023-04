Wuling Serahkan Air ev untuk Pemenang Utama Gebyar Traveloka

WULING Motors (Wuling) bersama Traveloka menyerahkan satu unit Air ev kepada pemenang utama program Gebyar Traveloka di Pullman Hotel Thamrin, Jakarta, Rabu (5/4). Dalam acara yang bertajuk Gebyar Traveloka Awarding Night, serah terima hadiah dilakukan secara simbolik kepada 20 perwakilan pemenang program inovatif ini, salah satunya ialah mobil listrik compact dari Wuling sebagai hadiah utama.

"Kami turut bangga dapat berpartisipasi dalam program Gebyar Traveloka dan memberikan kesempatan bagi pengguna setia Traveloka untuk memiliki mobil listrik inovatif Air EV dari Wuling di Indonesia. Sebagai dua brand yang mengedepankan inovasi di industri masing-masing, kesamaan semangat ini mendorong kami untuk terus memberikan nilai tambah dan apresiasi kepada konsumen setia demi mewujudkan kehidupan yang lebih baik melalui produk dan juga layanan," terang Brand & Marketing Director Wuling Motors Dian Asmahani selaku, Kamis (6/4).

Gebyar Traveloka sendiri merupakan bentuk apresiasi berkelanjutan dari Traveloka dengan menghadirkan rangkaian program inovatif yang memberikan keuntungan lebih bagi konsumen. Gebyar Traveloka menghadirkan hadiah total lebih dari Rp600 juta bagi 231 konsumen setia yang terbanyak melakukan transaksi melalui aplikasi Traveloka.

Hingga penutupannya, program ini telah diikuti lebih dari 1 juta pengguna dan meningkatkan nilai transaksi hingga lebih dari 30% baik perjalanan domestik maupun internasional.

"Kami sangat menghargai antusiasme dan partisipasi aktif para pengguna dalam program Gebyar Traveloka. Keberhasilan program Gebyar Traveloka juga menunjukkan bahwa geliat pariwisata Indonesia terus mengalami tren positif," jelas Chief of Marketing Officer Traveloka Shirley Lesmana.

Wuling Air ev dipilih menjadi grand prize dalam Gebyar Traveloka untuk pemenang utama yang melakukan transaksi terbanyak selama periode kompetisi berlangsung. Mobil listrik compact mengusung tiga kemudahan bagi penggunanya yakni easy to use, easy home charging, dan easy to own. Membawa semangat 'Drive For A Green Life', Air ev dapat menjadi solusi bagi semua kalangan untuk mobilitas harian yang mudah dan ramah lingkungan.

"Kami ucapkan selamat kepada pemenang hadiah utama Wuling Air ev di Gebyar Traveloka periode kali ini. Kami berharap mobil listrik inovatif ini bisa menemani setiap momen perjalanan menjadi semakin menyenangkan. Tak lupa juga kami ucapkan selamat kepada seluruh pemenang Gebyar Traveloka tahun ini," tutup Dian Asmahani. (S-3)