Wuling Air ev Sabet Penghargaan Best User Friendly Electric Car di SBBI Awards 2023

WULING Motors (Wuling) kembali meraih penghargaan di industri otomotif Indonesia. Kendaraan listri Wuling Air ev mendapatkan penghargaan dalam acara Solo Best Brand and Innovation (SBBI) Awards 2023 pada kategori Best User Friendly Electric Car yang diselenggarakan oleh Solopos Media Group di De Tjolomadoe, Jawa Tengah.

Solopos Media Group memberikan penghargaan tersebut sebagai apresiasi kepada Wuling yang menjadi salah satu pemegang merek terpilih di bidang kendaraan listrik dan mendapat sambutan hangat dari masyarakat Solo dan sekitarnya.

"Terima kasih kepada Solopos Media Group atas penghargaan yang diberikan kepada Wuling Air ev sebagai Best User Friendly Electric Car. Pencapaian ini akan menjadi motivasi kami untuk terus menghadirkan inovasi serta mendukung ekosistem kendaraan listrik di Indonesia dengan Air ev 'Drive For A Green Life', khususnya di wilayah Solo dan sekitarnya," ujar Public Relations Manager Wuling Motors Brian Gomgom, Kamis (16/3).

Solo Best Brand and Innovation (SBBI) Awards 2023 menjadi persembahan bagi merek serta industri untuk dapat berkontribusi, dan berfokus pada potensi perkembangan pasar di Indonesia. Indeks best brand (merek terbaik) diperoleh melalui survei kepada konsumen di Solo dan sekitarnya dengan menggunakan enam variabel, yaitu brand awareness (kesadaran merek), market share (pangsa pasar), usage (tingkat penggunaan), brand loyalty (loyalitas pada merek), satisfaction (kepuasan) dan perceived quality (persepsi kualitas).

Sebagai kendaraan listrik tanpa emisi, Air ev 'Drive For A Green Life', yang menyandang gelar Best User Friendly Electric Car dari SBBI Awards 2023 ini mengutamakan kemudahan bagi para pengguna memenuhi kebutuhan mobilitas ramah lingkungan untuk berpartisipasi menjaga kelestarian alam. Pengguna dari berbagai kalangan mampu berkendara bersama Wuling Air ev untuk menembus tantangan perkotaan layaknya udara yang bergerak bebas.

Kendaraan kompak ini menghadirkan tampilan eksterior future-tech dengan memadukan teknologi yang futuristic melalui fitur modern yang inovatif, seperti adanya Intelligent Tech-Dashboard, Multifunction Steering Wheel, Integrated Floating Widescreen, serta Futuristic Center Console. Melihat sisi interior, Wuling Air ev mengedepankan kenyamanan pada kabin yang roomy melalui konfigurasi 4-seater dengan pengaturan 50:50 pada bangku baris kedua untuk memberikan akses lebih pengguna.

Wuling Air ev juga menyematkan fitur cerdas, seperti Wuling Remote Control App via Internet of Vehicle (IoV) serta satu-satunya perintah suara pintar berbahasa Indonesia, Wuling Indonesian Command (WIND).

Mempertahankan eksistensi di kancah otomotif, Wuling Air ev sebelumnya telah berhasil meraih gelar Best Innovation di Carvaganza Editor's Choice Award 2022, Total Cost of Ownership terbaik kategori Battery Electric Vehicle dari GridOto Award 2022, Katadata Green Initiative Award 2022, dan Most-Worthy Electric Car dari Uzone Choice Award 2022. (S-3)